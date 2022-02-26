TRT Avaz'dan Hocalı Katliamı'na özel yayın

TRT Avaz, insanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan Hocalı Katliamı'nın 30. yılını özel olarak hazırladığı bir programla anıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Avaz ve Azerbaycan devlet televizyonu AzTV ortak yayınıyla "Avrasya Gündemi Hocalı Katliamı" ekranlara gelecek.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar konuyla ilgili araştırmalarını izleyiciyle paylaşacağı programda, Azerbaycanlı uzman konuklar da programa katılacak, katliama ilişkin hazırlanan özel dosyalar izleyiciyle buluşacak.

Türk dünyasının en acı olaylarından olan Hocalı Katliamı, bütün ayrıntılarıyla "Avrasya Gündemi Hocalı Katliamı" programında bugün saat 13.00'de canlı yayınla TRT Avaz'da yayınlanacak.