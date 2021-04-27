TRT Arabi Genel Yayın Yönetmenliğine Metin Mutanoğlu getirildi
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TRT Arabi Genel Yayın Yönetmenliğine Metin Mutanoğlu getirildi

TRT Arabi Genel Yayın Yönetmenliğine Metin Mutanoğlu getirildi
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

TRT Arabi Genel Yayın Yönetmenliğine Metin Mutanoğlu getirildi.

TRT Arabi Genel Yayın Yönetmenliğine Metin Mutanoğlu getirildi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Metin Mutanoğlu, TRT Arabi Genel Yayın Yönetmeni olarak göreve başlayacak.

Kanal 7 dış haberler servisinde muhabir olarak mesleğe başlayan Metin Mutanoğlu, daha sonra sırasıyla SKY Türk dış haberler muhabiri, TV5 Haber Müdürü, Yeni Şafak Gazetesi Dış Haberler Müdürü, TVNet Haber Müdürü ve Aljazeera Turk Haber Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Mutanoğlu, kariyerine Ocak 2015-Nisan 2021 tarihlerinde Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni olarak devam etti.

Üç kız babası Mutanoğlu, İngilizce ve iyi derecede Arapça biliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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