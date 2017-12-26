TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, "Haberle insanların merak duygusunu giderirken, diğer programlarda da insanın en temel ihtiyacı olan eğlenme duygusuna hitap ederiz. Spor da insanın eğlence alanında en büyük dilimi teşkil eden bir dal." dedi.



Durdu, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'ndeki "TRT Akademi Söyleşileri"nin açılışında yaptığı konuşmada, televizyonun insanın merak ve eğlence duygusu için icat edilmiş bir eğlence kutusu olduğunu belirtti.



Durdu, şunları söyledi:



"Haberle insanların merak duygusunu giderirken, diğer programlarda da insanın en temel ihtiyacı olan eğlenme duygusuna hitap ederiz. Spor da insanın eğlence alanında en büyük dilimi teşkil eden bir dal. Yani müzik kadar, sinema kadar spor büyük bir eğlence aracı aynı zamanda, hatta öyleki daha önce alanlarda, sokaklarda, stadyumlarda, salonlarda gerçekleştirilen müsabakalar ve oralarda seyirlik olarak giderilen o eğlence ihtiyacı artık televizyonlarla evlerimize, odalarımıza girmiş, yeni medya araçlarıyla ceplerimize, avuçlarımızın içine sığacak kadar küçülmüştür."



TRT Spor kanalında amatör branşlara yeteri kadar zaman ayıramadıklarını belirten Durdu, "İkinci bir kanal üzerinde Sayın Bakanımızla ilk görüşmeyi yaptık, biz bir hazırlık aşamasındayız. Bunu hayata geçirebilir miyiz bilmiyorum, eğer hayata geçirirsek daha fazla amatör branşı ekranlara taşıyacağız, onlar da kendilerini ekranda bulacak. Çünkü iltifat biraz da marifete tabi. Spor salonlarını doldurmasa bile insanlar, sporcular izlendiğini fark ederse onların performanslarını etkiler. 'trtspor.com'u daha fazla ulaşılabilecek etkinliğe getiriyoruz." dedi.



Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da üniversitede gençleri hayata hazırlarken birçok şeye dikkat ettiklerini, bunun en başında öğrencileri akademik bilgilerle donatmak olduğunu vurguladı. Sanatsal, sportif ve kültürel alanlarda da öğrencilere çok ciddi destekler verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Budak, "Öğrenci topluluklarımıza ve öğrenci odaklı projelere çok önem veriyoruz. Öğrencilerimiz bizim için çok değerli, her fırsatta onlarla bir araya gelip daha iyiye nasıl ulaşabiliriz diye konuşuyoruz, yeni projeler üzerinde çalışıyoruz." dedi.



Eskişehirspor'da Süper Lig'e taşıyamamak



Prof. Dr. Budak'ın moderatörlüğündeki söyleşide konuşan teknik direktör Mustafa Denizli, teknik direktörlük kariyerinde farklı liglerde yer alan ekipleri tercih etmesinin yeni bir heyecana yelken açma düşüncesiyle gerçekleştirdiğini söyledi.



Teknik adamlık kariyerinde 13-14 kupa kazandığını hatırlatan Denizli, "Geçen sezon Eskişehir'de kaybettiğim kupa, hiçbir takımda kaybettiğim şampiyonluk kadar acı vermemiştir. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'da Milli Takım'da yaşadığın duygular, bir alt ligde hiç değişmez. Milli takım olgusu tabii ki çok farklıdır ancak bu kariyere sahip olanlar böyle tercihlerde bulunmaz, ben keyifle yaparım. Kafama uygun olursa yine yaparım."



Denizli, hangi takımın başında olursa olsun ilk merak ettiği maçın sonucunun Altay müsabakası olduğunu belirterek, "İki tane play-off finalinde salya sümük ağlamışımdır, çıkamadığı için." dedi.



Ali Gültiken de İzmir'in ve bir dönem görev yaptığı Göztepe'nin kendisi için çok farklı bir yere sahip olduğunu söyledi. Türkiye'de futbol sisteminin yeniden yapılanması gerektiğini savunan Gültiken, "Türkiye'nin sağlıklı şekilde gerçekleşecek futbol reformuna ihtiyacı var." diye konuştu.



Ersin Düzen, spora bakış profilinin başarıyla orantılı olduğunu, Türkiye'de spor kültürünün yerleşmediğini belirterek, "Avrupa ile bizim aramızda keskin bir farlılık var. Onlar spor yapmasalar dahi sporla hayatlarını birleştiriyorlar." dedi.



TRT Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin de futbol kadar diğer amatör branşları da sporseverlere de izlettirmeye çalıştırdıklarını belirterek, yayınlarının yüzde 43'ünü futbola, yüzde 15'ini voleybola, yüzde 13'ünü basketbola yüzde 2'sini güreş ve atletizme ayırdıklarını sözlerine ekledi.