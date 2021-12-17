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TRT, Afrika Yayın Birliğinin ortak üyesi oldu

TRT, Afrika Yayın Birliğinin ortak üyesi oldu
AA / Semra Orkan - Haberler | Güncel

TRT, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Afrika Yayın Birliği/African Union of Broadcasting (AUB) ortak üyesi oldu.

TRT, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Afrika Yayın Birliği/African Union of Broadcasting (AUB) ortak üyesi oldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile AUB Üst Düzey Yöneticisi Gregoire Ndjaka arasında imzalanan protokolle, TRT'nin Afrika kıtasındaki yayıncılarla yakın temas içerisinde olması ve iş birliği imkanları oluşturulması hedefleniyor.

Afrika'da yayıncılığın tüm yönlerini geliştirmek ve kaliteli yayınlar ile Afrika kıtasındaki ülkeleri desteklemek için 1962'de kurulan AUB, Afrika'nın gerçek imajının tüm dünyaya gösterilmesi amacı ile çalışıyor.

Afrika ülkeleri, devlet başkanlarının, uluslararası kuruluşların ve Afrika Birliği Komisyonunun katılımlarıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında bir araya gelen TRT ve Afrika Yayın Birliği yönetimleri, TRT'nin ortak üyeliğini tamamlayan imza törenini gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen protokol ile TRT, Avrupa Yayın Birliği ve Asya-Pasifik Yayın Birliğinden sonra bir uluslararası yayın birliğinin daha üyesi oldu.

Bu arada, TRT, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki standında TRT World, TRT Arabi, TRT Deutsch ve TRT Russian gibi uluslararası kanallarıyla yer aldı.

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AA / Semra Orkan - Son Dakika Haberleri

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