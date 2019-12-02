TRT 8. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı 11-12 Aralık'ta düzenlenecek

02.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:04

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek "TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı"nda çocuk medyasının dönüşümü tüm yanlarıyla ele alınacak.

Türkiye'nin çocuk odaklı tek medya konferansı olarak TRT Çocuk öncülüğünde gerçekleştirilen konferans, "Çocuk Medyasının Dönüşümü" temasıyla 11-12 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak.

Medya kuruluşları, yayıncılar, üniversiteler, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının dünya çocukları için bir araya geleceği konferansta, çocuklara yönelik içeriklerin nasıl dönüştüğü ve nasıl dönüşmesi gerektiği kapsamlı olarak irdelenecek.

Konferansta, çocuklara yönelik tasarladığı okul projesiyle uluslararası ödüllere sahip Japon mimar Prof. Dr. Takaharu Tezuka, Cambridge Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Karen Coats, hikaye ve masal anlatıcılığı alanında dünyaca tanınan Nazlı Çevik Azazi'nin yanı sıra Türkiye'den ve dünyadan akademisyenler, yayıncılar, uzmanlar ve medya yöneticileri çocuk medyasının dönüşümüne dair fikirlerini kendi perspektiflerinden sunacak.

Konferans kapsamında "Dönüşüm", "Çocuk Medyası ve İçeriğin Dönüşümü", "Çocuk Medyası ve Mecranın Dönüşümü", "Teknolojinin Dönüşümü ve Dijitalizasyon", "Ürünün Dönüşümü" ve "Hikaye Anlatıcılığının Dönüşümü" başlıklı oturumların yanı sıra özel oturumlar ve atölye çalışmaları da yapılacak.

İki gün sürecek konferansa katılmak için web sitesinden kayıt yaptırmak yeterli olacak.

Kaynak: AA