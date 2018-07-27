Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni"nin, her açıdan heyecan ve umut verici olduğunu belirterek, "Sizlerin iletişim dünyasına getireceğiniz yeni soluklar, sadanızın gök kubbede yok olmamasını sağlayacaktır. Ayrıca ülkemizin hiç hak etmediği halde dünyada maruz kaldığı haksızlıkları tersine çevirmek, yine siz çok kıymetli gençlerimizin dünya ile kuracağınız doğru iletişim sayesinde mümkün olacaktır. Bakanlık olarak gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek bilim sanat spor ve edebiyat alanlarında fikir ve projelere destek sağlamak için her daim sizlerin yanındayız." dedi.

TRT 4. Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni, TRT'nin Tepebaşı Stüdyosu'nda, Bakan Kasapoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcıları Metin Mutanoğlu, Mustafa Özkaya ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek gençlerin, nitelikli ve daha özgün projeler üretmelerini teşvik amacı ile düzenlenen "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"na Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya, Balkanlar ve KKTC'de iletişim eğitimi alan öğrenciler de katıldı.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yarışma, "Sesli-Görüntülü Habercilik, Radyo Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığı ile İnternet Yayıncılığı" olmak üzere 4 ana dal ve 10 alt kategoriden oluştu. Yarışma için birincilik ödülleri 4 bin lira, ikincilik ödülleri 3 bin lira, üçüncülük ödülleri ise 2 bin lira olarak belirlendi.

TRT'nin, yarınları inşa edecek gençlerin nitelikli ve başarılı bir eğitim hayatı sürmelerine katkı sunmak için başlattığı, "Gençlere önem vermek geleceğe önem vermektir" ilkesiyle düzenlediği yarışma, her yıl daha kaliteli eserlerin üretilmesine öncülük etmeyi hedefliyor.

"Gençlerin doğru kılavuzlara ihtiyacı var"

Törende konuşan Kasapoğlu, TRT'nin yarım asrı aşan tecrübesini genç nesille buluşturduğu yarışmanın, çok anlamlı bir proje olduğunu vurgulayarak, gençlerin iletişim alanında varlık göstermelerinin, heves ve gayretlerinin ülkenin yarınları için çok umut verici olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, iletişim, sanat, bilim, spor ve kültürün önemli bir parçası olduğunu dile getirerek, "Bugün burada umut vadeden sizler, gelecekte kendinize özgü dil ve bakışla işte bu köprünün mimarı olacaksınız. İletişim üzerinden dünya ile bütünleşirken birey ve toplumların yerel karakterinin muhafazası bu noktada oldukça önemli. Aksi takdirde küreselleşme, kültürleri tek tipleştiren bir sisteme dönüşüyor. Dünya ile iletişimimizi güçlendirirken bir yandan da gençlerimizin, bu ülkenin sahip olduğu zengin mirası iyi bilmelerini tavsiye ediyoruz. Bunun için bir ayağımızı kendi medeniyetimize sabit kılarak, diğer ayağımızla bir pergel misali dünyayı dolaşacağız. Bunu başarabilmek günün gerektirdiği teknik donanımın yanında kültürel birikimimize hakim olmayı gerektiriyor. Bunun için siz gençlerin bu yolu bilen doğru kılavuzlara ihtiyacı var. Bu noktadaki en büyük şansınız olan TRT, kendi medeniyet birikimimizin ürünlerini dünyaya tanıtmakta yüz ağartıcı hamleler gerçekleştirerek, Türkiye'nin dünyaya açılan dili, penceresi olmuş ve olmaya devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Geçmişten bugüne ulaşan TRT geleneğini sürdürmenin yanı sıra bayrağı çok daha ileriye taşıyan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve arkadaşlarının bu başarıda emeğinin çok büyük olduğuna vurgu yapan Kasapoğlu, TRT'nin geçmişte bir okul olduğunu bugün de TRT'nin gençlerin donanımı için eğitici ve öncü rolünü başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Kasapoğlu, gençliğe büyük önem veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle sorgusuz, itaat eden bir gençlik değil, neye inandığını, neyi savunduğunu, neyin mücadelesini verdiğini bilen, bunun için her türlü donanıma sahip bir gençliğin yarınlara bırakılacak en kıymetli miras olduğunu kaydetti.

Bakan Kasapolğu, gençlere seslenerek, "Bu organizasyon her açıdan heyecan ve umut verici. Sizlerin iletişim dünyasına getireceğiniz yeni soluklar, sadanızın gök kubbede yok olmamasını sağlayacaktır. Ayrıca ülkemizin hiç hak etmediği halde dünyada maruz kaldığı haksızlıkları tersine çevirmek yine siz çok kıymetli gençlerimizin dünya ile kuracağınız doğru iletişim sayesinde mümkün olacaktır. Bakanlık olarak gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek bilim sanat spor ve edebiyat alanlarında fikir ve projelere destek sağlamak için her daim sizlerin yanındayız. Unutmayınız ki, bakanlığımız siz gençlerin bakanlığıdır. Bu aidiyeti, samimiyeti hissetmeniz, önerileriniz, hatta ikazlarınızla bizleri desteklemeniz en büyük arzumuzdur. Türkiye'nin yarınlara uzanan yolunu hep birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.

"TRT olarak, 'gerçekten', 'doğrudan', 'vicdan'dan yana tarafız"

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yarışmayı hem Türkiye hem de dünya medya sektöründe, önemli görevler üstlenmelerini umdukları gençler için düzenlediklerin belirterek, şöyle konnuştu:

"Yarın meslektaşımız olacak iletişim öğrencilerinin, uluslararası yayıncılık alanında başarılara imza atacak şekilde yetişmeleri en büyük arzumuz. Yine bu yarışma vesilesiyle, değerli gençlerimize, bir vizyon kazandırmak da gayemiz. TRT olarak kendimize, Dünya'nın en önemli 3 markasından 1'i olma hedefini koyduk. Bu hedef için değişiyoruz, yenileniyoruz, standartlarımızı sürekli güncelleyip yükseltiyoruz. Bunun için teknoloji ve sistem yenilenmesinin yanında, dünyadaki yayıncılık anlayışına alternatif bir anlayış ve üslup farkını da ortaya koyuyoruz. Bu üslup farkı, köklü medeniyetimizin değerlerinden ve içinde bulunduğumuz coğrafyaya ve dünyaya karşı duyduğumuz sorumluluktan kaynaklanmaktadır. Bize göre taşıdığımız bu sorumluluğu yerine getirmenin yolu, gerçeğin ve doğrunun yanında durmak ve bir yayın kuruluşu olarak bunu aktarabilmekten geçiyor. Bunu yaparken, adalet, vicdan, insan ve umut merkezli yeni bir yayıncılık dilini inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Haberde, belgeselde, radyo programlarında, televizyon yayıncılığı ve dijital yayıncılığın tüm türlerinde de gözettiğimiz değerler hep bunlar. Mazlumun sesinin, gücü elinde tutanlarca bastırıldığı ve 'tarafsızlık' adı altında görmezden gelindiği bir dünya düzeninde, TRT olarak yaptığımız her işte, 'gerçekten', 'doğrudan', 'vicdan'dan yana tarafız. Bu taraflılığımızla da yola devam etme kararlılığındayız."

Gençlere seslenen Eren, "Gerçeğin, doğrunun ve vicdanın sesi olma gayesi, sizin de gayelerinizin başında gelmelidir diye düşünüyorum. Tarif ettiğim hedefleri, sorumluluğu ve anlayışı benimsemek, iyi yetişmeyi, kendinizi sürekli geliştirmeyi ve çok çalışmayı gerektiriyor. Türkiye, geçmişine hakim, bugününü en iyi şekilde değerlendiren ve yarınının hedeflerini yerli ve milli bir şuurla koyan bir gençlik istiyor. İnşallah bir gün, Türkiye'de yetişmiş nitelikli iletişimciler olarak dünyaya yayılacak; değerlerimize ve bilgiye dayalı çalışma üslubunuzla ve başarılarınızla, ülkemizin gönüllü elçileri olacaksınız. Gençlerin, adaletli ve yaşanabilir bir dünyanın taşlarını döşemek için cesaretle çalışacaklarına eminim. Dünyayı daha adaletli bir yer haline getirmek hepimizin ve özellikle de gençlerin devamlı çabasıyla ve yılmadan çalışmasıyla mümkün." diye konuştu.

AA Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, "Gerçekten değerlendirmemiz çok çetin oldu. Çünkü her bir haber bizim için kıymetliydi hepsini tek tek izledik hepsine puan verdik. Hakikaten bu üç eser beni çok etkiledi." dedi.

Konuşmaların ardından, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Televizyon Yayıncılığı/Televizyon programı" dalında, İbrahim Eren, "Televizyon Yayıncılığı/Belgesel Filim" dalında ve Metin Mutanoğlu, Televizyon Haberi dalında dereceye girenlere ödüllerini verdi.