TRT 2'den "Atlı Köşk'te Caz Konseri"
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TRT 2'den "Atlı Köşk'te Caz Konseri"

27.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:40
TRT 2'den

TRT 2'nin, koronavirüs salgınında ön saflarda mücadele eden tüm çalışanlara teşekkür etmek için düzenlediği "Atlı Köşk'te Caz Konseri" 28 Aralık'ta ekrana gelecek.

TRT 2'nin, koronavirüs salgınında ön saflarda mücadele eden tüm çalışanlara teşekkür etmek için düzenlediği "Atlı Köşk'te Caz Konseri" 28 Aralık'ta ekrana gelecek.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin ev sahipliği yapacağı konser, pandemiye karşı ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına, hizmet sektörü emekçilerine, öğretmenlere, sanatseverlere, kültür sanat aktörlerine, üreten ve paylaşan herkese teşekkür etmek amacıyla TRT 2 kanalında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Vokalde Çağıl Kaya, saksafonda Tamer Temel, gitarda Eylül Biçer'in yer aldığı Çağıl Kaya Trio; caz müziğinin sevilen eserleri ve kendi besteleriyle bir konser verecek.

"Atlı Köşk'te Caz Konseri"ne

"Atlı Köşk'te Caz Konseri" 28 Aralık Pazartesi saat 19.00'da TRT 2 ekranında olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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