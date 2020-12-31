TRT 1 Yılbaşı özel programı olacak mı, saat kaçta? Bugün TRT 1'de hangi programlar var? TRT 1 yayın akışı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TRT 1 Yılbaşı özel programı olacak mı, saat kaçta? Bugün TRT 1'de hangi programlar var? TRT 1 yayın akışı!

31.12.2020 18:38 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:42
TRT 1 Yılbaşı özel programı olacak mı, saat kaçta? Bugün TRT 1'de hangi programlar var? TRT 1 yayın akışı!

Yılbaşı coşkusunu evinde yaşamak isteyenler televizyon kanallarının özel yılbaşı programları ile yeni yıla girecek peki TRT 1'de hangi program var? İşte TRT 1'in yılbaşı programı ve 31 Aralık 2020 TRT 1 yayın akışı!

Yılbaşı eğlencesini aile ve arkadaşları ile evinde geçirenlerin tercihi olan yılbaşı programları, bu yıl da eğlencenin adresi olacak. Televizyon kanallarının yılbaşına özel hazırladığı programlar ile izleyiciler keyifli anlar yaşayacak. İşte 2021 TRT1 yılbaşı programı.

TRT 1 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI OLACAK MI?

Bugün TRT 1'de yılbaşı özel Kalk Gidelim dizisi olacak.

TRT 1 YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Kalk Gidelim dizisi yılbaşına özel final bölümüyle bugün saat 20:00 'da başlıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

1 Ocak Yılbaşı yasağında marketler açık mı? Bugün ve yarın bakkal ve marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? 1 Ocak'ta marketler açık mı?TRT 1 Yılbaşı özel programı olacak mı, saat kaçta? Bugün TRT 1'de hangi programlar var? TRT 1 yayın akışı!Bir Zamanlar Çukurova dizisi yok mu? Bir Zamanlar Çukurova neden yok? 31 Aralık Perşembe günü Bir Zamanlar Çukurova yayınlanmayacak mı? ATV yayın akışBugün Alev Alev dizisi yok mu? Alev Alev neden yok? 31 Aralık Perşembe günü Alev Alev yayınlanmayacak mı? Show TV yayın akışı!Bugün Mucize Doktor dizisi yok mu? Mucize Doktor neden yok? 31 Aralık Perşembe günü Mucize Doktor yayınlanmayacak mı? Fox TV yayın akışı!Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderizSosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldıSON DAKİKA! Bugün yılbaşında sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?İzmir'de deprem sondakika: 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleriSondakika İzmir'de deprem mi oldu? 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleriSON DAKİKA | KPSS 2020/2 Tercih Kılavuzu yayımlandı! KPSS-2022/2 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?ÖSYM SON DAKİKA! KPSS 2020/2 tercih kılavuzu AÇIKLANDI ! KPSS tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS 2020/2 tercihleri nasıl yapılır?
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Berk Oktay Gülben Ergen
Spor Vitor Hugo Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TRT 1 Yılbaşı özel programı olacak mı, saat kaçta? Bugün TRT 1'de hangi programlar var? TRT 1 yayın akışı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 18:48:19. #1.15#
title