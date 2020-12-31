TRT 1 Yılbaşı özel programı olacak mı, saat kaçta? Bugün TRT 1'de hangi programlar var? TRT 1 yayın akışı!

Yılbaşı coşkusunu evinde yaşamak isteyenler televizyon kanallarının özel yılbaşı programları ile yeni yıla girecek peki TRT 1'de hangi program var? İşte TRT 1'in yılbaşı programı ve 31 Aralık 2020 TRT 1 yayın akışı!