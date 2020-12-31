TRT 1 Yılbaşı özel programı olacak mı, saat kaçta? Bugün TRT 1'de hangi programlar var? TRT 1 yayın akışı!
31.12.2020 18:38 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:42
Yılbaşı coşkusunu evinde yaşamak isteyenler televizyon kanallarının özel yılbaşı programları ile yeni yıla girecek peki TRT 1'de hangi program var? İşte TRT 1'in yılbaşı programı ve 31 Aralık 2020 TRT 1 yayın akışı!
Yılbaşı eğlencesini aile ve arkadaşları ile evinde geçirenlerin tercihi olan yılbaşı programları, bu yıl da eğlencenin adresi olacak. Televizyon kanallarının yılbaşına özel hazırladığı programlar ile izleyiciler keyifli anlar yaşayacak. İşte 2021 TRT1 yılbaşı programı.
TRT 1 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI OLACAK MI?
Bugün TRT 1'de yılbaşı özel Kalk Gidelim dizisi olacak.
TRT 1 YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Kalk Gidelim dizisi yılbaşına özel final bölümüyle bugün saat 20:00 'da başlıyor.