TRT 1, yeni yayın dönemine yeni yapımlarla çıkmaya hazırlanıyor

TRT 1, yeni yayın dönemine yeni yapımlarla çıkmaya hazırlanıyor.

TRT 1, yeni yayın dönemine yeni yapımlarla çıkmaya hazırlanıyor.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT 1'in yeni yayın döneminde ekrana getireceği yapımlarla ilgili sosyal medya paylaşımıyla izleyiciye müjdeyi verdi.

Eren, TRT Haber'in içeriğini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Yeni sezonda birbirinden kaliteli yapımlar yine TRT ekranlarında olacak. Barbaros'tan Sultan Alparslan'a, Mevlana'dan Hacı Bayram-ı Veli'ye, Trablusgarp Savaşı'ndan Mehmet Akif Ersoy'un hayatına özenle hazırlanmış güçlü yapımlar TRT 1'de yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda Mevlana, Mehmet Akif Ersoy, Barbaros Hayrettin Paşa, Sultan Alpaslan'ın hayatı, mücadeleleri ve eserleri, TRT 1 ekranlarında olacak.

Daha önce, Diriliş Ertuğrul, Uyanış: Büyük Selçuklu, Mehmetçik Kütulamare ile Abdülhamit gibi dizilerle izleyenleri tarihte yolculuğa çıkaran TRT, yeni sezon için çalışmalarına aylar önceden başladı.

Bu kapsamda, Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'ın dönemin aktörleriyle tarihe damga vuran büyük savaşı güçlü kadrosuyla TRT 1'de olacak.

"Trablusgarp" adlı dizi, Libyalılarla birlikte verilen mücadeleyi hatırlatacak ve anlatacak. Dizi, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa liderliğinde bir grup Osmanlı subayının Libya topraklarında İtalyan işgaline karşı başlattığı destansı mücadele ele alınacak.

Mevlana'dan Hacı Bayram-ı Veli'ye

66 yıllık yaşamından bıraktığı izle bugüne ışık tutan mutasavvıf Mevlana'nın hikayesi de TRT'nin bu sezona damgasını vuracak yapımlarından biri olacak. Ünü sınırları aşan, tasavvuf edebiyatının en büyük temsilcilerinden Mevlana'nın ilahi aşka adanmış öyküsü, güçlü bir prodüksiyonla izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Bir başka Türk mutasavvıf Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı da diğer yapımlardan olacak. Büyük mutasavvıfın kendini bulması, Hacı Bayram-ı Veli'ye dönüşümü izleyicinin ilgisini çekecek.

Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşayan Abdülkadir Geylani'nin hayatı da "Hay Sultan" dizisiyle hayat bulacak.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Kaptan-ı Deryası Hızır Reis, bilinen adıyla Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin dillere destan hikayesi "Barbaroslar", TRT ekranlarındaki yerini alacak.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamı, İstiklal Marşı'nı nasıl yazdığı, mücadelesi mini dizi halinde izleyenlerle buluşacak.

"İyi ki varsın Eren"

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK terör örgütünün saldırısında şehit olan Eren Bülbül ile onu kurşunlardan korumak için üzerine atlayıp siper olan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatının anlatıldığı "İyi ki Varsın Eren" adlı sinema filminin yapımı da devam ediyor.

Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'i, hayatını, davasını anlatan filmin çalışmaları da sürüyor.

Özellikle çocukların ilgiyle izlediği "Tozkoparan" isimli dizi, zaferler ayı Ağustos'ta 2 bölüm ile geri dönüyor. Sinema tadındaki bölümlerde zamanda yolculuk yapan kahramanlar, yeni maceralarda 1071'de Sultan Alparslan ile Malazgirt Zaferi'ne, 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi'ne tanıklık edecek.

Gençlere heyecan ve aksiyon şöleni sunacak "Altay" kod adlı süper kahraman projesiyle kökleri 1000 yıl önce İskenderiye, Bağdat ve Semerkant'a uzanan kadim bir savaşın günümüzde devam eden çarpışması anlatılacak.

Gençler için hazırlanan bir diğer yapım ise absürt komedi tarzında çekilen "Dünya Hali" olacak. Dizide, kendi halinde yaşayan bir gencin, dedesinin vasiyeti ile bir anda çılgın bir seyir alan hayatı ele alınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref