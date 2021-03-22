TRT 1 yayın akışı! 22 Mart Pazartesi TRT yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 22 Mart kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 22 Mart Pazartsei kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
TRT YAYIN AKIŞI
05:38İstiklal Marşı Ve Günün Pro...Diğer
05:40SeksenlerDiğer06:50
Acemi AnnelerDiğer
08:15Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30Türkan Hanım'ın KonağıDiğer
11:00Kalk GidelimDiğer
13:20Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55Acemi Anneler
17:30SeksenlerKomedi
19:00Ana Haber
19:55Doğrusu Ne?
20:00Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu