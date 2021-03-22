TRT 1 yayın akışı! 22 Mart Pazartesi TRT yayın akışı!
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TRT 1 yayın akışı! 22 Mart Pazartesi TRT yayın akışı!

22.03.2021 20:02 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:09
TRT 1 yayın akışı! 22 Mart Pazartesi TRT yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 22 Mart kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 22 Mart Pazartsei kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

TRT YAYIN AKIŞI

05:38İstiklal Marşı Ve Günün Pro...Diğer

05:40SeksenlerDiğer06:50

Acemi AnnelerDiğer

08:15Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Türkan Hanım'ın KonağıDiğer

11:00Kalk GidelimDiğer

13:20Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55Acemi Anneler

17:30SeksenlerKomedi

19:00Ana Haber

19:55Doğrusu Ne?

20:00Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Haber Yorumları
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