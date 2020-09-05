TRT 1'in yeni dizisi "Masumlar Apartmanı" 15 Eylül'de başlıyor
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TRT 1'in yeni dizisi "Masumlar Apartmanı" 15 Eylül'de başlıyor

Yeni yayın dönemine hazırlanan TRT 1'in yeni dizisi "Masumlar Apartmanı", 15 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

05.09.2020 13:46 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:50

Yeni yayın dönemine hazırlanan TRT 1'in yeni dizisi "Masumlar Apartmanı", 15 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

Gerçek bir hayat hikayesiyle izleyicilerin karşısına çıkacak dizinin senaryosu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Dedesi ve erkek kardeşiyle yaşayan İnci'nin bir kaza sonucu tanıştığı Han ve ailesiyle yaşadıklarını konu alan dizide yaşam, aşk ve aileyle ilgili herkesin sadece kendine sorabildiği sorular anlatılıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın da arasında bulunduğu oyuncular yer alıyor.

TRT 1'in yeni dizisi 'Masumlar Apartmanı' 15 Eylül'de başlıyor

Kaynak: AA

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