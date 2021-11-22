TRT 1'in sevilen yerli bilgi yarışması 50.000 LİRA kazandırdı

Temkinli ve sorulara doğru akıl yürütmelerle cevap veren genç avukat Bilgin, art arda verdiği doğru cevaplarla tarih sahnesi bölümüne gelmeyi başardı.

Tarih sahnesinde "Efsane kitap kahramanı Küçük Prens" ile karşılaştı. Bilgin, Küçük Prens'i kolaylıkla tanıyıp 15.000 liralık üçlemeyi de tamamladıktan sonra 50.000 için Pelin Çift'in "Tamam mı, devam mı?" sorusuna "devam" dedi. 50.000 liralık üçlemenin ilk iki sorusuna doğru yanıt veren Bilgin, 50.000 lira değerindeki 12. sorusunda "Dünyadaki ilk sinema uyarlaması Türkiye'de çekilen masal hangisidir?" sorusuyla karşılaştı. Doğru cevap olan "Pamuk Prenses" yanıtı genç avukata 50.000 lira kazandırdı ve stüdyodan alkışlarla uğurlandı.

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