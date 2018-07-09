TRT 1'in İdam Karşıtı Olan 'Yeşil Yol' Filmini Yayınlaması Sosyal Medyayı Karıştırdı

8 Temmuz tarihinde TRT 1 ekranlarına gelen 'Yeşil Yol' filmi, sosyal medyada en çok tartışılan konu oldu. Çocuk istismarına karşı idam söylemlerinin arttığı bugünlerde filmin ekrana gelmesini, sosyal medya kullanıcıları manidar buldu.

İDAM SÖYLEMLERİNİN GÜNDEMDE OLDUĞU DÖNEME DENK GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

İdam karşıtı konusu ile dikkat çeken yabancı sinema 'Yeşil Yol' filmini yayın akışına koyan TRT 1'in, ülkenin idam konusunda hassas olduğu döneme denk getirmesine kullanıcılar tepki gösterdi. Sosyal medyada en çok konuşulan konuya binlerce yorum yapıldı.

FİLMİN EKRANA GELDİĞİ TARİH MANİDAR BULUNDU

İdam tartışmalarının yoğunlaştığıdönemde TRT'nin bu filmi yayınlaması manidar olarak bulunurken, "İdam cezasını talep edenler, Yeşil Yol'u izledikten sonra bu cezadan nefret edebilir" gibi yorumlar yapıldı.