TRT 1 günün maçları! Euro 2020 4 Temmuz Pazar bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta?

TRT 1 günün maçları neler merak ediliyor. Euro 2020 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final maçları dün tamamlanmışt. Euro 2020 'de günlük ortalama 2 maç yapılıyor. Gruplar sona erdiğinde çeyrek final ve ardından yarı final maçları oynanacak. Peki 4 Temmuz bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta, kanalda?