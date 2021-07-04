TRT 1 günün maçları! Euro 2020 4 Temmuz Pazar bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta?
TRT 1 günün maçları neler merak ediliyor. Euro 2020 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final maçları dün tamamlanmışt. Euro 2020 'de günlük ortalama 2 maç yapılıyor. Gruplar sona erdiğinde çeyrek final ve ardından yarı final maçları oynanacak. Peki 4 Temmuz bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta, kanalda?
Avrupa Kupası Şampiyonası kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur maçları oynanacak. Peki 4 Temmuz Pazar Euro 2020 maçları nelerdir? Bugün hangi maçlar oynanıyor? Bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLADI NE ZAMAN BİTECEK?
Euro 2020 turnuvası 11 Haziran Cuma günü başlamıştı. Turnuva 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Yani, Euro 2020 turnuva tarihleri 11 Haziran-11 Temmuz arasındadır.
BUGÜN MAÇ VAR MI? 4 TEMMUZ PAZAR EURO 2020 GÜNÜN MAÇLARI NELERDİR?
Dün çeyrek final maçları bitmişti. Sırada yarı final maçları var. Yarı final maçları ise 6 Temmuz Salı günü başlayacaktır. Yani bugün TRT 1'de Euro 2020 maçı olmayacaktır.
Yarı final ilk maçı 6 Temmuz Salı akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.
Bugün TRT 1 ve TRT Spor'da maç olmayacak. 2 günlük ara verilecek ardından Salı günü tekrar yarı final maçları başlayacak.
GÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Euro 2020 maçlarını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
EN YAKIN MAÇLAR NE ZAMAN?
Bugün TRT 1'de Euro 2020 maçı yok. Euro 2020 çeyrek final tamamlandığı için yarı final maçlarına geçildi. En yakın maçlar ve başlama saatleri şöyle:
- - Belçika - İtalya ve İsviçre - İspanya maçlarının galipleri yarı finalde karşılaşacaktır. (Bu maç 6 Temmuz'da oynanacak.)
- - Ukrayna - İngiltere ve Çekya - Danimarka maçlarının galipleri yarı finalde karşılaşacaktır. (Bu maç 7 Temmuz'da oynanacak.)