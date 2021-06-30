TRT 1 günün maçları! Euro 2020 30 Haziran Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta?
TRT 1 günün maçları neler merak ediliyor. Euro 2020 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçları halen devam etmektedir. Euro 2020 'de günlük ortalama 2 maç yapılıyor. Gruplar sona erdiğinde çeyrek final ve ardından yarı final maçları oynanacak. Peki 30 Haziran bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır?
Avrupa Kupası Şampiyonası kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur maçları oynanacak. Peki 30 Haziran Çarşamba Euro 2020 maçları nelerdir? Bugün hangi maçlar oynanıyor? Bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLADI NE ZAMAN BİTECEK?
Euro 2020 turnuvası 11 Haziran Cuma günü başlamıştı. Turnuva 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Yani, Euro 2020 turnuva tarihleri 11 Haziran-11 Temmuz arasındadır.
BUGÜN MAÇ VAR MI? 30 HAZİRAN ÇARŞAMBA EURO 2020 GÜNÜN MAÇLARI NELERDİR?
Dün 2. tur maçları bitmişti. Sırada çeyrek final maçları var. Çeyrek final maçları ise Cuma günü başlayacaktır. Yani bugün TRT 1'de Euro 2020 maçı olmayacaktır.
GÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Euro 2020 maçlarını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
EN YAKIN MAÇLAR NE ZAMAN?
Bugün TRT 1'de Euro 2020 maçı yok. Euro 2020 2. tur maçları tamamlandığı için çeyrek final maçlarına geçildi. Maçlar ve başlama saatleri şöyle:
- Belçika - İtalya (2 Temmuz Cuma)
- İsviçre - İspanya (2 Temmuz Cuma)
- Ukrayna - İngiltere (3 Temmuz Cumartesi)
- Çekya - Danimarka (3 Temmuz Cumartesi)