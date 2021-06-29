TRT 1 günün maçları! Euro 2020 29 Haziran Salı bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta?
TRT 1 günün maçları neler merak ediliyor. Euro 2020 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçları halen devam etmektedir. Euro 2020 'de günlük ortalama 2 maç yapılıyor. Gruplar sona erdiğinde çeyrek final ve ardından yarı final maçları oynanacak. Peki 29 Haziran bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır?
Avrupa Kupası Şampiyonası kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur maçları oynanacak. Peki 29 Haziran Salı Euro 2020 maçları nelerdir? Bugün hangi maçlar oynanıyor? Bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLADI NE ZAMAN BİTECEK?
Euro 2020 turnuvası 11 Haziran Cuma günü başlamıştı. Turnuva 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Yani, Euro 2020 turnuva tarihleri 11 Haziran-11 Temmuz arasındadır.
29 HAZİRAN SALI EURO 2020 GÜNÜN MAÇLARI NELERDİR?
Grup maçlarının ardından 2. tur maçları başladı. Bugün son 16 turunda iki (2) maç oynanacaktır.
Bugünkü maçlar şu şekilde:
- İngiltere - Almanya (19:00)
- İsveç - Ukrayna (22:00)
GÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Euro 2020 maçlarını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
GÜNÜN MAÇLARI SAAT KAÇTA?
Bugün TRT 1'de Euro 2020 son 16 maçları oynanacak. Euro 2020 grup maçları tamamlandığı için son 16 maçlarına geçildi. Maçlar ve başlama saatleri şöyle:
- İngiltere - Almanya (29 Haziran Salı saat 19:00 TRT 1'de)
- İsveç - Ukrayna (29 Haziran Salı saat 22:00 TRT 1'de)