TRT 1 günün maçları! Euro 2020 25 Haziran Cuma bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta?
TRT 1 günün maçları neler merak ediliyor. Euro 2020 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçları halen devam etmektedir. Euro 2020 'de günlük ortalama 2 maç yapılıyor. Gruplar sona erdiğinde çeyrek final ve ardından yarı final maçları oynanacak. Peki 25 Haziran bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır?
Avrupa Kupası Şampiyonası kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grup maçları oynanacak. Peki 25 Haziran Cuma Euro 2020 maçları nelerdir? Bugün hangi maçlar oynanıyor? Bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLADI NE ZAMAN BİTECEK?
Euro 2020 turnuvası 11 Haziran Pazartesi günü başlamıştı. Turnuva 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Yani, Euro 2020 turnuva tarihleri 11 Haziran-11 Temmuz arasındadır.
25 HAZİRAN CUMA EURO 2020 GÜNÜN MAÇLARI NELERDİR?
Bugün TRT'de maç olmayacak. Euro 2020 grup maçları sona erdi. 2 günlük ara verildi. 2. tur ilk maçı 26 Haziran Cumartesi tarihinde başlayacaktır. Yani Euro 2020 maçları yarın Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
Yarınki maçlar şu şekilde:
- Galler - Danimarka (26 Haziran Cumartesi saat 19:00)
- İtalya - Avusturya (26 Haziran Cumartesi saat 22:00)
GÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Euro 2020 maçlarını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
GÜNÜN MAÇLARI SAAT KAÇTA?
Bugün TRT 1'de Euro 2020 maçı olmayacak. Euro 2020 grup maçları tamamlandığı için bugün maç yok. İkinci tur maçları yarın 26 Haziran tarihinde başlıyor. Bugün TRT 1'de yabancı sinema "Dangal" olacak.
TRT 1 25 HAZİRAN YAYIN AKIŞI
Ana Haber - 19:00
Yabancı Sinema "Dangal" - 20:00
Seksenler - 23:30