TRT 1 günün maçları! Euro 2020 20 Haziran Pazar bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta?

TRT 1 günün maçları neler merak ediliyor. Euro 2020 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçları halen devam etmektedir. Euro 2020 'de günlük ortalama 2 maç yapılıyor. Gruplar sona erdiğinde çeyrek final ve ardından yarı final maçları oynanacak. Peki 20 Haziran bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır?