TRT 1 günün maçları! Euro 2020 2 Temmuz Cuma bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta?
TRT 1 günün maçları neler merak ediliyor. Euro 2020 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçları halen devam etmektedir. Euro 2020 'de günlük ortalama 2 maç yapılıyor. Gruplar sona erdiğinde çeyrek final ve ardından yarı final maçları oynanacak. Peki 2 Temmuz bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır?
Avrupa Kupası Şampiyonası kaldığı yerden devam ediyor. Bugün çeyrek final maçları oynanacak. Peki 2 Temmuz Cuma Euro 2020 maçları nelerdir? Bugün hangi maçlar oynanıyor? Bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLADI NE ZAMAN BİTECEK?
Euro 2020 turnuvası 11 Haziran Cuma günü başlamıştı. Turnuva 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Yani, Euro 2020 turnuva tarihleri 11 Haziran-11 Temmuz arasındadır.
2 TEMMUZ CUMA EURO 2020 GÜNÜN MAÇLARI NELERDİR?
İkinci tur maçlarının ardından çeyrek final maçları başladı. Bugün son 8 turunda yani çeyrek finalde iki (2) maç oynanacaktır.
Bugünkü çeyrek final maçları şu şekilde:
- İsviçre - İspanya (19:00)
- Belçika - İtalya (22:00)
GÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Euro 2020 maçlarını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
GÜNÜN MAÇLARI SAAT KAÇTA?
Bugün TRT 1'de Euro 2020 son 16 maçları oynanacak. Euro 2020 grup maçları tamamlandığı için son 16 maçlarına geçildi. Maçlar ve başlama saatleri şöyle:
- İsviçre - İspanya (2 Temmuz Cuma saat 19:00 TRT 1'de)
- Belçika - İtalya (2 Temmuz Cuma saat 22:00 TRT 1'de)