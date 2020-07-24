TRT 1'den bayrama özel film "Hanımağa'nın Gelinleri"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

TRT 1'den bayrama özel film "Hanımağa'nın Gelinleri"

TRT 1'in bayrama özel hazırladığı "Hanımağa'nın Gelinleri" filminin çekimlerinde sona yaklaşıldı.

TRT 1'den bayrama özel film
24.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:38

TRT 1'in bayrama özel hazırladığı "Hanımağa'nın Gelinleri" filminin çekimlerinde sona yaklaşıldı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak film, kadrosu ve sıcak hikayesiyle dikkati çekiyor.

Medya Fikir Kulübü tarafından hazırlanan projenin yapımcılığını İbrahim Elma, yönetmenliğini Ali Ayyıldız üstleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Burak Serdar Şanal, Benian Dönmez, Sinan Çalışkanoğlu, Ferdi Sancar, Giray Altınok, Berfu Öngören, Güzide Arslan ve Cezmi Baskın yer alıyor.

Hikayesi Çanakkale'de geçen filmin konusu özetle şöyle:

"Geniş bir çiftliğe sahip olan Dilber Hanımağa, bayramı çocuklarıyla bir arada geçirmek ister ama çocuklar işlerini bahane ederek gelmek istemezler. Sonrasında beklenmedik bir gelişme olur ve Dilber bayram öncesi aniden rahatsızlanır. Bunun üzerine apar topar çiftliğe gelen çocukları, beraberlerinde bazı sırlarını da getirir. Dilber bu sırlarla yüzleşirken ailesini bir arada tutmak için çabalar. Tehlikeli bir seviyeye gelen hastalığını herkesten saklayarak güzel bir bayram geçirmeyi isteyen Dilber, kalan ömrünün son anlarında bir yandan da ailesinin sorunlarıyla ilgilenir. Dilber bu sırada, arkeolog olmasından hiç hoşlanmadığı yeni gelin adayıyla tanışır."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna 'Gülpin' ismini koymaktı 3. Sayfa
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna "Gülpin" ismini koymaktı
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Ekonomi
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Güncel
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı Güncel
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Ekonomi
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin Spor
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları...
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yola çıktı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yola çıktı
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle 8 isimle yollarını ayıracak
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle 8 isimle yollarını ayıracak
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Menajerinin paylaşımı, Burak Yılmaz'ın ayrılığını doğruladı
Menajerinin paylaşımı, Burak Yılmaz'ın ayrılığını doğruladı
Kurban Bayramı öncesi tescilli Sivas bıçağına yoğun talep var
Kurban Bayramı öncesi tescilli Sivas bıçağına yoğun talep var
Acun Ilıcalı'nın futbolcusu Yasin Sarıkaya'dan transfer itirafı: Fenerbahçe'den teklif aldım
Acun Ilıcalı'nın futbolcusu Yasin Sarıkaya'dan transfer itirafı: Fenerbahçe'den teklif aldım
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özlem Zengin Lütfü Türkkan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ajda Pekkan Merve Boluğur Öztürk Serengil
Spor Can Bartu Selçuk İnan Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kemal Gülman Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: TRT 1'den bayrama özel film "Hanımağa'nın Gelinleri" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 11:05:29. #1.15#
title