TRT 1'den bayrama özel film "Hanımağa'nın Gelinleri" TRT 1'in bayrama özel hazırladığı "Hanımağa'nın Gelinleri" filminin çekimlerinde sona yaklaşıldı.

TRT 1'in bayrama özel hazırladığı "Hanımağa'nın Gelinleri" filminin çekimlerinde sona yaklaşıldı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak film, kadrosu ve sıcak hikayesiyle dikkati çekiyor.

Medya Fikir Kulübü tarafından hazırlanan projenin yapımcılığını İbrahim Elma, yönetmenliğini Ali Ayyıldız üstleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Burak Serdar Şanal, Benian Dönmez, Sinan Çalışkanoğlu, Ferdi Sancar, Giray Altınok, Berfu Öngören, Güzide Arslan ve Cezmi Baskın yer alıyor.

Hikayesi Çanakkale'de geçen filmin konusu özetle şöyle:

"Geniş bir çiftliğe sahip olan Dilber Hanımağa, bayramı çocuklarıyla bir arada geçirmek ister ama çocuklar işlerini bahane ederek gelmek istemezler. Sonrasında beklenmedik bir gelişme olur ve Dilber bayram öncesi aniden rahatsızlanır. Bunun üzerine apar topar çiftliğe gelen çocukları, beraberlerinde bazı sırlarını da getirir. Dilber bu sırlarla yüzleşirken ailesini bir arada tutmak için çabalar. Tehlikeli bir seviyeye gelen hastalığını herkesten saklayarak güzel bir bayram geçirmeyi isteyen Dilber, kalan ömrünün son anlarında bir yandan da ailesinin sorunlarıyla ilgilenir. Dilber bu sırada, arkeolog olmasından hiç hoşlanmadığı yeni gelin adayıyla tanışır."

Kaynak: AA