TRT 1 canlı yayın sitesi çöktü mü? TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1 canlı yayın izleme linki ne zaman açılır?
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2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçları TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Resmi TRT 1 canlı yayın izleme sitesini açan kullanıcılar sitenin açılmaması problemi ile karşılaşıyorlar. Peki TRT 1 canlı yayın sitesi çöktü mü, neden açılmıyor? TRT 1 canlı yayın izle!
TRT 1 canlı yayın sitesini açanlar 500 internal server ve 503 gateway problemleri ile karşılaştı. Peki TRT 1 canlı yayın sitesi çöktü mü? TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1 canlı yayın izleme linki ne zaman açılır?
TRT 1 CANLI YAYIN SİTESİ Mİ ÇÖKTÜ?
30 Mart Salı bu dakikalarda Türkiye-Letonya maçı başladı. Maç TRT 1'de yayınlandığı için TRT 1 canlı yayın izleme sayfası da ara sıra donabiliyor.
Örneğin siteyi açarken yukarıdaki gibi hatalar alınabiliyor. Fakat zamanla bu hatalar düzelmektedir. Sayfayı yenilediğinizde canlı yayın sayfasının açıldığını göreceksiniz.
GÜNCELLEME
Kısa süreli aksaklıktan sonra canlı yayın sayfası düzeldi. Şuanda canlı yayın sayfasını açabilir ve maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.