TRT 1 canlı yayın sitesi çöktü mü? TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1 canlı yayın izleme linki ne zaman açılır?

2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçları TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Resmi TRT 1 canlı yayın izleme sitesini açan kullanıcılar sitenin açılmaması problemi ile karşılaşıyorlar. Peki TRT 1 canlı yayın sitesi çöktü mü, neden açılmıyor? TRT 1 canlı yayın izle!