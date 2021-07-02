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TRT 1 canlı yayın izle kesintisiz HD!

TRT 1 canlı yayın izle kesintisiz HD!
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Bugün oynanacak, İsviçre ve İspanya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 Çeyrek Final maçı TRT ekranlarında yayınlanacak. TRT 1 canlı yayın izle kesintisiz HD! İspanya - İsviçre maçı canlı izle!

İsviçre-İspanya Maçı, 02 Temmuz Cuma günü oynanacak. İsviçre-İspanya Maçı, saat 19:00 başlayacak. TRT 1 canlı yayın izle kesintisiz HD! TRT canlı yayın izle!

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE!

TRT YAYIN AKIŞI

06:03İstiklal Marşı Ve Günün Pro...

06:05Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:30VuslatDiğer11:00Tozkoparan

12:40Kalk Gidelim

15:55Ev Sineması Kuşağı "son Takla"

18:00Ana Haber

18:50Doğrusu Ne?

18:55İsviçre - İspanya

21:00Kupa Akşamı

21:55Belçika - İtalya

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