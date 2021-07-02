TRT 1 canlı yayın izle kesintisiz HD!
Bugün oynanacak, İsviçre ve İspanya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 Çeyrek Final maçı TRT ekranlarında yayınlanacak. TRT 1 canlı yayın izle kesintisiz HD! İspanya - İsviçre maçı canlı izle!
İsviçre-İspanya Maçı, 02 Temmuz Cuma günü oynanacak. İsviçre-İspanya Maçı, saat 19:00 başlayacak. TRT 1 canlı yayın izle kesintisiz HD! TRT canlı yayın izle!
TRT YAYIN AKIŞI
06:03İstiklal Marşı Ve Günün Pro...
06:05Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:30VuslatDiğer11:00Tozkoparan
12:40Kalk Gidelim
15:55Ev Sineması Kuşağı "son Takla"
18:00Ana Haber
18:50Doğrusu Ne?
18:55İsviçre - İspanya
21:00Kupa Akşamı
21:55Belçika - İtalya