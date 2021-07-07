TRT 1 canlı izle! TRT 1 canlı yayın HD izle!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 7 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var?4 Temmuz kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
7 TEMMUZ ÇARŞAMBA TRT1 YAYIN AKIŞI
05:40 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:50 Vuslat
10:25 Tozkoparan
12:10 Gönül Dağı
15:20 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kupa Akşamı
21:55 İngiltere-Danimarka