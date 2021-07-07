TRT 1 canlı izle! TRT 1 canlı yayın HD izle!
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TRT 1 canlı izle! TRT 1 canlı yayın HD izle!

TRT 1 canlı izle! TRT 1 canlı yayın HD izle!
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Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 7 Temmuz Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var?4 Temmuz kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

7 TEMMUZ ÇARŞAMBA TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:50 Vuslat

10:25 Tozkoparan

12:10 Gönül Dağı

15:20 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kupa Akşamı

21:55 İngiltere-Danimarka

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