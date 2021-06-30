TRT 1 canlı izle! 30 Haziran TRT canlı yayın izle! 30 Haziran Çarşamba TRT yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 30 Haziran Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 30 Haziran Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
30 HAZİRAN ÇARŞAMBA TRT YAYIN AKIŞI
04:30Kalk Gidelim
06:28İstiklal Marşı Ve Günün Pro...
06:30Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:40Vuslat
11:00Tozkoparan
12:35Kalk Gidelim
16:35Ya Nasip Ya Kısmet
19:00Ana Haber
19:55Doğrusu Ne?
20:00Yabancı Sinema "sultan"
23:45Yabancı Sinema "sultan"