Trsm Hastalarından Sergi

Mardin Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) tedavi gören psikiyatri hastalarının yaptığı el işi ürünler sergilendi.

Mardin Devlet Hastanesi'nde açılan sergiyi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, yaptığı konuşmada, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde hedeflerinin şizofreni ve diğer psikotik, bipolar, şizoaffektif bozukluk hastalarına ilaç tedavisinin yanı sıra toplum temelli psiko-sosyal destek sağladıklarını belirtti.

TRSM Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Duygu Akbaş Öncel ise, yürütülen terapi ve tedavi uygulamalarıyla hastaları topluma kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Tedavi gören hastaları kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve gün içinde işlerini organize edebilecek hale getirmeye çalışıklarını söyleyen Öncel, "Kronik psikiyatrik bozukluğu olan bu hastalara toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde tedavi ve terapi hizmetleri veriyoruz. Sağlık Bakanlığının 2011'de uygulamaya başladığı Toplum Ruh Sağlığı Modeli kapsamında kurulan TRSM'lerin görevinin, ağır ruhsal hastalığının sebep olduğu yeti yitimi ile toplumdan kopan hastaların yeniden topluma kazandırılması için çalışmaktayız." diye konuştu.