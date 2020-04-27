Troyka ve AB ülkelerinden Sudan'a Yasama Meclisi kurma önerisi Troyka (ABD, Norveç, İngiltere) ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Sudan'a Geçici Yasama Meclisi kurması teklifinde bulundu.

Troyka (ABD, Norveç, İngiltere) ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Sudan'a Geçici Yasama Meclisi kurması teklifinde bulundu.

Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Konsey üyeleri Şemseddin Kebbaşi ve Muhammed Hasan et-Teayişi ile Troyka ve AB temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, kuzey, orta ve doğu bölgelerde yürütülen barış müzakerelerinde anlaşmaya varılan konular ile silahlı hareketlerle ilgili bazı ihtilaflı konular ele alındı.

Sudan Devlet Bakanı Ömer Kameruddin, toplantıyla ilgili, "Sudan'daki Troyka, AB topluluğu ve Almanya temsilcileri, 9 Mayıs'ta bir barış anlaşması imzalanması durumunda silahlı hareketlerle iş birliği içerisinde Geçici Yasama Meclisi kurulmasını önerdi." ifadesini kullandı.

Kameruddin, Troyka ve AB ülkeleri temsilcilerinin, belirlenen tarihte barış anlaşması sağlanamaması durumunda, silahlı hareketlere mecliste 3'te 1'lik kota ayırıp, anlaşma tamamlanıncaya kadar 3'te 2 ile meclis çalışmalarının yürütülmesini teklif ettiğini belirtti.

Toplantının, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da hükümetle silahlı hareketler arasında yürütülen barış müzakereleri üzerinde olumlu etki yaptığını dile getiren Devlet Bakanı Kameruddin, geçiş dönemi yönetim mekanizmalarının tamamlanması için 9 Mayıs'a kadar silahlı hareketlerle barış anlaşmasına varılmasını umduğunu söyledi.

Hükümet, silahlı hareketlerin temsilcileriyle 23 Nisan'da gerçekleştirdiği oturumda, Darfur bölgesindeki silahlı hareketlere Egemenlik Konseyi'nde 4 yeni koltuk ayrılmasını, dünkü oturumda da Darfur'daki maden gelirlerinin yüzde 40'ının bölgeye verilmesini kabul etmişti.

- Cuba müzakereleri

Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği 11 Nisan 2019'daki darbenin ardından Sudan yönetimi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.

Darbenin ardından 21 Ağustos 2019'da 39 ay sürecek asker-sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı. Bu süreçte konseye 21 ay asker, 18 ay ise bir sivilin başkanlık etmesi, geçiş sürecinin ardından seçimlere gidilip askerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi kararlaştırılmıştı.

Ülkedeki en üst otorite Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) ile kabine görevlerine başlamış ancak Yasama Meclisi henüz oluşturulmamıştı.

Kaynak: AA