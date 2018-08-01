Troya Ören Yeri'ne 2018 Troya Yılı Bereketi

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler Çanakkale ve Troya Ören Yeri'nde buluşmaya devam ediyor.

Troya ören yerinde incelemeler yapan Vali Orhan Tavlı, Troya Ören Yeri'ni ziyaret eden turistlerle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

2018 Troya Yılı olması nedeniyle 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri Fransa, Tayvan, Amerika, İtalya, Japonya, Kore ve Çin'den gelen ziyaretçileri misafir etmeyi sürdürüyor.

Geçen senenin ilk 7 ayında 136 bin 106 kişinin ziyaret ettiği antik kenti, bu yılın aynı döneminde 233 bin 613 kişi gezdi. 2 bin adet tarihi eserin sergileneceği Troya Müzesi'nin de açılmasıyla birlikte bu sayının daha da artması bekleniyor.

2018 Troya Yılı kapsamında Troya Ören Yeri girişinde 100 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 10 bin m2 kapalı alan üzerinde Troya Müzesi açılacak. Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzesi örneklerinden biri olacak olan Troya Müzesi'nin mimari projesi uluslararası saygın bir jüri heyeti tarafından 150'den fazla proje arasından seçildi.

Ülkede ve dünya kültür mirası için oldukça önemli bir değere sahip olan Troya'nın, Troya Müzesi ile uluslararası bir farkındalık üretilerek dünya gündeminde yer alması amaçlanıyor. 5000 yıllık tarihin efsanesine ve eserlerine ev sahipliği yapacak olan Troya Müzesi, doğu ve batı kültürlerini Çanakkale'de buluşturarak Troya medeniyetini dünyaya tanıtacak. - ÇANAKKALE