Troya Müzesi'ne Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü - Haberler
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Troya Müzesi'ne Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Kültür Sanat

Troya Müzesi'ne Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü Beş bin yıllık Troya tarihine ışık tutan ve geçmişten bu zamana kadar birçok eserin yer aldığı Troya Müzesi'ne Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü verildi.

Troya Müzesi'ne Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü

ÇANAKKALE - Beş bin yıllık Troya tarihine ışık tutan ve geçmişten bu zamana kadar birçok eserin yer aldığı Troya Müzesi'ne Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü verildi.

2020 yılında, Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü'nü alan Troya Müzesi, şimdi de Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü verildi.

İlk Türk Müzesi

Troya Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi ile Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülleri'nin her ikisini birden alan ilk Türk müzesi oldu.

Troya Müzesi'ne Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü

Troya Müzesi'ne Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü

Troya Müzesi'ne Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü

Troya Müzesi'ne Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü
İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri
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Haber: Troya Müzesi'ne Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü - Haberler
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