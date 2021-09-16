ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde açılan sergi, kazıların 150 yıllık geçmişini belgelerle anlatıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde açılan sergi, kazıların 150 yıllık geçmişini belgelerle anlatıyor

AA / Burak Akay - Haberler | Kültür Sanat

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde yer alan 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'ne ilişkin açılan sergi, 150 yıl önce bölgenin kamulaştırılarak koruma altına alınmasına dair bilgi ve belgelerle döneme ışık tutuyor.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde yer alan 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'ne ilişkin açılan sergi, 150 yıl önce bölgenin kamulaştırılarak koruma altına alınmasına dair bilgi ve belgelerle döneme ışık tutuyor.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, AA muhabirine, "150. Yılında Osmanlı Belgeleri Işığında Troya Kazıları" isimli sergiyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Gölcük, serginin en önemli özelliğinin, kazıları Osmanlı belgelerinden okumaya çalışmak olduğunu anlattı.

Sergide, "Osmanlı belgeleri Troya kazıları hakkında ne demiş? Kazılar nasıl hayat bulmuş?" gibi soruların yanıtlarının bulunduğunu dile getiren Gölcük, öne çıkan en önemli konulardan birinin antik kentin yer aldığı Hisarlık Tepe'nin kamulaştırılması olduğunu vurguladı.

Alman Heinrich Schliemann'ın kazılara başlamasından önceki süreci aktaran Gölcük, şöyle devam etti:

"1869 yılı öncesinde yapılan kazılar konusunda dönemin Aydın Valisi İzmirli İsmail Hekim Paşa, kazıların yapılış biçimlerine bakıyor. Yapılanları hiç doğru bulmuyor. Çünkü o dönem kazılara izin verilirken şöyle bir ifade düşülmüş, 'Aynı şeyden iki tane çıkarsa birisi devlete, birisi kazıyı yapana bırakılacak'. Fakat İsmail Paşa diyor ki 'Kazıda aynı şeyden iki tane çıkmıyor.' Dolayısıyla çıkanların tümünü kazıcılar götürüyor. 'Bizim burada yeni bir kanun çıkarmamız lazım' diyerek İstanbul'a önerilerini yazıp gönderiyor 1868 yılında. Daha sonra dönemin Maarif Nazırı Saffet Paşa, 1869 yılı tarihli ilk nizamnamemizi, ilk kanunumuzu hazırlıyor. Bu kanunun devrimci bir yönü var. Kanun, çıkan ürünün, eserin devlet malı niteliğinde olduğunu söylüyor ve 'Yurt dışına çıkartılması yasak' diyor. Kanunun en önemli maddesi bu."

Gölcük, söz konusu yasanın, özel mülkiyette çıkan eserlerin tamamının o kişiye ait olacağı yönünde bir zayıf tarafının da olduğunu bildirdi.

Schliemann'ın, köylüden arazi satın almak istediğini ancak Saffet Paşa'nın buna izin vermediğini aktaran Gölcük, "Saffet Paşa'nın talimatıyla, 1869'da Hisarlık Tepe'nin üzerindeki 40 dönümlük arazi, devlet adına kamulaştırılıyor. Eğer bunu yapmasaydı, Schliemann kendi arazisinde çıkan tüm eserlerden hak sahibi olabilirdi. Troya'nın geleceği bu şekilde korunmuş oldu." dedi.

Rıdvan Gölcük, serginin 1 Kasım'a kadar açık kalacağını sözlerine ekledi.

ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde açılan sergi, kazıların 150 yıllık geçmişini belgelerle anlatıyor

ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde açılan sergi, kazıların 150 yıllık geçmişini belgelerle anlatıyor

ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde açılan sergi, kazıların 150 yıllık geçmişini belgelerle anlatıyor

ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde açılan sergi, kazıların 150 yıllık geçmişini belgelerle anlatıyor

ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde açılan sergi, kazıların 150 yıllık geçmişini belgelerle anlatıyor

ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde açılan sergi, kazıların 150 yıllık geçmişini belgelerle anlatıyor

ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde açılan sergi, kazıların 150 yıllık geçmişini belgelerle anlatıyor

ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde açılan sergi, kazıların 150 yıllık geçmişini belgelerle anlatıyor

ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde açılan sergi, kazıların 150 yıllık geçmişini belgelerle anlatıyor
AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Hande Erçel Bensu Soral Demet Akalın
Spor Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı Halis Özkahya Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde açılan sergi, kazıların 150 yıllık geçmişini belgelerle anlatıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 18:41:18. #1.17#