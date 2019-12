: Troya Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"nde finale kaldı

07.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:28

Çanakkale Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Çanakkale'de 5 bin yıllık bir kültürü barındıran Troya Antik Kenti girişinde bulunan Troya Müzesi'nin, "2020 Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"nde finale kalmasıyla büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Gölcük, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un dün yaptığı açıklamayla Troya Müzesi'nin finale kaldığını öğrenmelerinin son derece önemli bir konu olduğunu dile getirdi.

"Aslında beklediğimiz bir başarıydı." diyen Gölcük, "Bildiğiniz gibi, Troya Müzesi bizim için 20 yıllık bir hayaldi. Bu hayal, 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın açtığı ulusal yarışma projesiyle başlamış oldu. 2013 yılında ilk kazma vuruldu ve 2018 yılına gelindiğinde ise müzemiz ziyarete açıldı. Fakat bu sadece basit bir müze açılışı ve basit bir ziyaret meselesi değildi. Çünkü aynı yıl Bakanlığımız, 2018 yılını 'Troya Tematik Yılı' ilan etti. Bu son derece önemli bir girişimdi. Dolasıyla hem müze olarak hem Troya Örenyeri olarak bunun çok faydasını gördük." dedi.

Rıdvan Gölcük, 2018'in, Troya Antik Kenti'nin UNESCO kültür mirası listesine girişinin 20. yılı olarak kutlandığını belirterek, "2019 yılına gelindiğinde ise Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük teşrifleriyle beraber, 18 Mart 2019'da müzemiz resmi olarak ziyarete açıldı. Aynı yıl içinde Time dergisi Troya Müzesi'ni 'Dünyada görülmesi gereken 100 muhteşem yerden birisi' olarak seçti." diye konuştu.

Ödülde finale kalınmasının son derece önemli bir duyuru olduğunu anlatan Gölcük, şöyle devam etti:

"Biz yine içinde bulunduğumuz bu yılda 'Avrupa'da Yılın Müzesi' ödülü için aday adaylığı başvurusunda bulunduk. Çok kısa süre sonra The European Museum of the Year Award (EMYA) tarafından bu başvurumuz kabul edildi ve sürece dahil olduk. Fakat Çanakkale ve Bakanlığımız öyle bir Troya rüzgarı estirdi ki dünyada buna kayıtsız kalamayan bir çok yer oldu. Dün Bakanımızın müjdeli haberi ile birlikte bu ödülde finale kaldığımızı öğrendik. 29 Nisan-2 Mayıs 2020'de Galler'in Cardiff şehrindeki final seremonisinde bizleri de aralarında görmekten büyük mutluluk duyacaklarını bildirdiler. Habere çok sevindik ve çok mutlu olduk. Aslında beklediğimiz bir gelişmeydi."

Müdür Rıdvan Gölcük, finalin Cardiff'te yapılacak olmasının ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye iltica ettikten sonra milli formayı ilk orada giydiğine işaret eden Gölcük, "Naim Süleymanoğlu, Cardiff'teki halter şampiyonasından 3 altın madalya, 1 de dünya rekoru ile dönmüştü. Şimdi bakıyoruz, yükümüz ağır, işimiz zor ama inancımız tam. İnşallah yolumuz rahmetli Süleymanoğlu'nun yolu olur. Aynı kaderi paylaşacağımıza inanıyoruz. İnşallah da ödülümüzü alıp ülkemize ve Çanakkale'mize getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

