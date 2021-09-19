Troya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü aldı

Troya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, müzenin, dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden olduğu belirtildi.

Müzenin 2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü'nü aldığı hatırlatılan açıklamada, Avrupa'nın bir diğer önemli müze ödülü olan 2020/2021 "Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü"nün de Troya Müzesi'ne verildiği bildirildi.

Açıklamada, Troya Müzesi'nin, Avrupa Yılın Müzesi ve Avrupa Müze Akademisi Özel ödüllerinin her ikisini alan ilk Türk müzesi olduğu vurgulandı.

Ödül duyurusunun, dün akşam düzenlenen çevrim içi törenle yapıldığı kaydedildi.