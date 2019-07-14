Troya efsanesi 12 kilometrelik kumaşla süslendi

ANADOLU Ateşi Dans Topluluğu Troya efsanesine, dans gösterileriyle hayat verdi. Binlerce turistin ilgiyle takip ettiği gösteride kostümler için 12 kilometrelik kumaş kullanıldığı kaydedildi.

Çanakkale'nin Hisarlık Bölgesi'nde, binlerce yıl önce kurulan tarihi İlion kentinde geçtiği anlatılan Troya efsanesine, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu modern ve Anadolu izlerini taşıyan danslarıyla hayat verdi. 5 bin seyirci kapasiteli Aspendos Arena'ya saatler öncesinden gelen ve büyük kısmını turistlerin oluşturduğu izleyiciler, gösteriyi sonuna kadar ilgiyle takip etti. 2 perdeden oluşan ve yaklaşık 2 saat süren gösterinin ilk perdesinin ilk sahnesinde Troyalıların ticaret merkezi olan kentlerindeki yaşamları ve Troyalıların sarayda dünyaya gelen Paris ve Hektor kardeşlerin buluşmasını kutlamaları anlatıldı. İkinci sahnede Kahin Kasandra'nın Troya'nın yıkılacağını söylemesi ve kimsenin onu dinlememesi anlatılırken, 3'üncü sahnede kral Priamos'un oğlu Paris'in, sarı saçlı Helen'i saraya gelin getirmesi işlendi.

İkinci perdede Aşil ve Hektor'un savaşı ve Hektor'un Aşil karşısında yenilmesinin canlandırıldığı dans gösterisinde Anadolu'nun ilk kahramanı olarak kabul edilen Hektor'un cenaze töreni beğeniyle izlendi. İkinci perdenin sonlarına doğru kral Priamos ordunun başına geçer ve Akhalılara son darbeyi vurup, oğlunun öcünü almak ister. Geri çekilen Akhalılar'ın savaş meydanında tahta bir at bırakması ve o meşhur tahtadan atın içinden çıkan düşman askerlerinin kentte yaptığı katliam da dansla sahnelendi.

RAKAMLARLA TROYA

Troya'nın dans ekibi için hazırlanan kostümler ve sahne dekoru da dans gösterisi kadar hayranlıkla izlendi. Gösteride kullanılan 2 bin kostüm için 12 kilometrelik bez kullanıldığı öğrenildi. 300 ayakkabının özel tasarlandığı gösteri için 500 küpe, 500 de kolye hazırlandı. Dansçıların 3 bin 150 civarı toka ve 3 bin 500 adet makyaj malzemesinden faydalandığı ifade edildi.

İZLEYİCİLERİ SELAMLADI

Her gösterisinde bir sosyal sorumluluk projesine destek veren Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmesi Mustafa Erdoğan, Troya gösterisine otizmli çocukları ve ailelerini davet etti. Yaklaşık 60 otizmli çocuk ve ailesi gösteriyi en önden izleme imkanı buldu. Gösteri sonunda Erdoğan ve dansçıları, otizmli çocuklar ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Mustafa Erdoğan, gösterimin son sahnesinde kullanılan tahtadan dev atın içinden çıkan dansçıların çocuklarıyla el ele izleyenleri de selamladı.



Kaynak: DHA

- Antalya