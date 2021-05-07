TROYA DESTANI, AVRUPA YILIN MÜZESİ ÖZEL ÖDÜLÜ'NÜ GETİRDİ

ÇANAKKALE'de 5 bin yıllık Troya Ören Yeri'nin girişinde ziyaretçilerini karşılayan Troya Müzesi, Avrupa Konseyi'nin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen '2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nü aldı.

ÇANAKKALE'de 5 bin yıllık Troya Ören Yeri'nin girişinde ziyaretçilerini karşılayan Troya Müzesi, Avrupa Konseyi'nin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen '2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nü aldı. Troya destanının, Troya Müzesi'ni diğerlerinden farklı kılan en önemli özellik olduğunu belirten Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, 2019 yılında Ören Yeri ve müzeyi 800 bin kişinin ziyaret ettiğini, pandemi döneminde ise, bir yılda sanal ziyaretçi sayısının 1,5 milyona ulaştığını söyledi.

Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine, yaklaşık 70 milyon TL harcanarak yapılan Troya Müzesi, 18 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı. Troya Müzesi, ziyarete açıldıktan hemen sonra mimarisi ve içerisinde sergilenen eserler ile tüm dünyanın ilgisini çekti. Troya Müzesi için ziyarete açıldığı yıl Avrupa'da Yılın Müzesi Ödülü'ne başvuru yapıldı. Pandemi nedeniyle ertelenen 2020 yarışmasının sonuçları dün akşam açıklandı. Troya Müzesi, Avrupa Konseyi desteğinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen '2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nün sahibi Troya Müzesi ile Ören Yerini, 2019 yılında 800 bin kişi ziyaret etti. Pandemi döneminde Türkiye'de ilk sanal müze olarak ziyarete açılan Troya Müzesi'ni son bir yılda 1,5 milyon kişi ziyaret etti. 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip müzede, Troya Ören Yeri başta olmak üzere, diğer antik kentlerden çıkan 2 bin eser sergilenirken, müze koleksiyonunda 41 bin eser bulunuyor. Bu yaz açılacak geçici sergiler ile Troya Müzesi'ndeki eserlerin büyük bölümü ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

'TÜRK MÜZECİLİĞİ ADINA ÖNEMLİ BİR ÖDÜL'

Ödülü aldıkları için gururlu olduklarını anlatan Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, çok kısa süre içerisinde hızlı büyüdüğü ve dünyada hızlı fark edilir hale geldiği için Troya Müzesi'ni sihirli bir bebeğe benzettiğini söyledi. 2019 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi Ödülü'ne başvurduklarını ve aldıkları bu ödülün arkasında çok büyük emekler olduğunu belirten Gölcük, 'Bu ödül sadece Troya Müzesi'nin ödülü değil, Türk müzeciliğinin ödülü. Troya Müzesi, Türk müzeciliği adına ülkemize önemli bir ödül kazandırılmasına vesile oldu. Çünkü yaklaşık çeyrek asırdır kamu müzelerine bu ödül gelmemişti, çeyrek asır sonra bu ödülü aldık, duyguları tarif etmek zor. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur. Daha iyilerini getirmek için hep beraber burada mücadele vereceğiz' dedi.

'BİZ GÜCÜMÜZÜ TROYA DESTANI'NDAN ALIYORUZ'

Troya Müzesi'ni diğer müzelerden farklı kılan önemli özellikler bulunduğunu ifade eden Gölcük, 'Diğer müzelerin galiba Homeros'u yok. Troya Müzesi yeni kurulmuş bir müze, henüz 3 yaşını doldurmadı. Ama bizim arkamızda, yaklaşık 3 bin 200 yıllık bir savaşa dayanan bir kent tarihi var. Arkamızda 2 bin 700 yıllık bir destan var. Dünyanın en çok bilinen, Anadolu'nun en büyük destanı var. Biz her şeyden önce gücümüzü bu topraklardan, Anadolu'dan, bu destandan alıyoruz. İşte o sebeple bu ödül sadece Troya Müzesi'nin değil, bu ödül aynı zamanda Hektor'un, Priamos'un, Troya'nın, Çanakkale'nin ödülü. Ülkemiz için kıymetli bir ödül' diye konuştu.

PANDEMİ ÖNCESİ YILDA 800 BİN ZİYARETÇİ

2019 yılındaki Troya Ören Yeri ve Müzesi'ni toplam 800 bin kişinin ziyaret ettiğini ve 2020 yılı için de 1,2 milyon ziyaretçi hedeflerken pandeminin ortaya çıktığını söyleyen Rıdvan Gölcük, 'Çünkü Troya Müzesi oldukça süratli yol alıyordu. Koleksiyonunda 41 bin eser var. Geçici sergilere başlayacağız. İlki haziran ayında inşallah olacak. Koleksiyonumuz ile ziyaretçilerimizi sıklıkla bundan sonra buluşturacağız. O koleksiyon değişimini geçici sergiyle yapacağız' dedi.

SANAL ORTAMDA 1,5 MİLYON ZİYARETÇİ

Troya Müzesi'nin Türkiye'deki ilk sanal müze olduğuna dikkat çeken Gölcük, 'Sanal ziyaretçi sayımız 1,5 milyona dayandı. Tabi sanal müze konusunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 11 Mart 2020'de ilk vakayla tanıştıktan bir hafta sonra Troya Müzesi Türkiye'deki ilk sanal müzeye sahip olan müzelerden bir tanesi oldu. Müthiş proaktif bir davranıştı. O yoğun gündemde bu iş kısa sürede başarılmıştı. 1.5 milyona yakın bir ziyaretçiye ulaştık. Pandemiye rağmen Troya Müzesi'ne hem yurt içinde, hem de yurt dışında ilgi giderek artıyor diyebilirim' diye konuştu.

EN BAŞARILI MÜZE SEÇİLMİŞTİ

İstanbul Florya'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Attractıon Star Awards' adlı sektörün en başarılı ürün ve projelerini ödüllendiren yarışmada, Troya Müzesi yaklaşık 80 müze arasında jürinin oyları ile 'En Başarılı Müze' seçilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı