Troya Antik Kenti'nde Ziyaretçi Patlaması

Çanakkale'de Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabul edilişinin 20'nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen '2018 Troya Yılı' adeta ziyaretçi patlaması yaşanmasına neden olurken, geçtiğimiz yıla oranla Troya Ören Yerini ziyaret edenlerin sayısı üç ayda iki kat arttı.

Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabul edilişinin 20'nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen '2018 Troya Yılı' ziyaretçi akını yaşatıyor. Çanakkale'ye turizm anlamında büyük katkı sunacak '2018 Troya Yılı'nın ilk meyveleri alınmaya başlandı. Dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'deki bütün fuarlarda Çanakkale Valiliğinin girişimleriyle tüm detaylarıyla tanıtılan Troya, daha şimdiden ziyaretçi akınına uğramaya başladı. Tanıtımlar, Troya Ören Yerini ziyaret eden turist sayısına da fazlasıyla yansıdı. Turnike geçiş istatistiklerine göre 2017 yılının 1 Ocak-31 Mart tarihlerini kapsayan ilk üç ayında, 46 bin 248 kişinin geldiği Troya Ören Yeri'ni, 2018 yılında ise aynı tarihlerde 90 bin 208 kişi ziyaret etti.

2018 yılının Troya Yılı ilan edilmesi ve Anadolu'nun kadim değeri Troya'yı dünya ile insanlıkla buluşturacak olan Troya Müzesi'nin açılmasıyla birlikte ziyaretçi rakamlarında daha da artış bekleniyor. - ÇANAKKALE