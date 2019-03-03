"TROY" logolu kart kullanımı 7,5 milyona yaklaştı

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, "Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY logolu kart kullanımı geçen yıl sonu itibarıyla 7 milyona dayanmıştı. Bu sayı yılın ilk ayında ise yaklaşık yüzde 6 artarak 7 milyon 400 bine ulaştı. 2019 yılı için de hedefimiz 17 milyon." dedi.