Trouw Nutrition Türkiye, üretim kalitesinde çıtayı yükseltti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trouw Nutrition Türkiye, üretim kalitesinde çıtayı yükseltti

Trouw Nutrition Türkiye, üretim kalitesinde çıtayı yükseltti
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Hayvan besleme alanında faaliyette bulunan Trouw Nutrition Türkiye, yeni nesil otomasyon yatırımıyla üretimde sıfır hata ve yüksek kaliteye odaklandı.

Hayvan besleme alanında faaliyette bulunan Trouw Nutrition Türkiye, yeni nesil otomasyon yatırımıyla üretimde sıfır hata ve yüksek kaliteye odaklandı.

Trouw Nutrition Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 80 ülkede hayvan besleme ve akuakültür balık yemi alanında faaliyette bulunan 100 yıllık global sektör öncüsü Nutreco'ya bağlı Trouw Nutrition Türkiye, Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu ve yıllık 25 bin ton üretim kapasitesine sahip fabrikasının otomasyon süreçlerini yeni nesil teknolojilerle geliştirdi. Böylelikle Trouw Nutrition Türkiye, Zonguldak'taki fabrikasında üretimde sıfır hataya ve çok daha yüksek kaliteye odaklanıyor.

Fabrikasında, ruminant, balık ve kanatlı kategorilerinde vitamin ve mineral premiksleri ile toksin bağlayıcılar gibi özel ürünler üreten, maya ve organik asit karışımlarının ise tedarikini sağlayan Trouw Nutrition Türkiye, ülkede hayvancılık sektörü ve sürdürülebilir beslenmenin yanı sıra ekonomiye ve istihdama da katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Operasyon Direktörü Aydın Göcen, sürdürülebilirliğe yaptığı yatırımlarla öne çıkan şirketin fabrikasındaki otomasyon sürecini yeni nesil teknolojilerle geliştirerek dijital dönüşüm yolunda ilerlediğini belirterek, gıda ve yem üretim tesislerinde en önemli kalite kriterlerinin başında gıda güvenliği ve izlenebilirliğin geldiğini aktardı.

Aydın Göcen, şunları kaydetti:

"Fabrikamızda hayata geçirdiğimiz otomasyon yenileme yatırımı sayesinde bir bilgisayar ekranından tüm üretim sürecini yönetiyoruz. Manuel yapılan işlemleri minimize eden sistemimiz sayesinde üretimdeki tüm makinaları otomatik olarak çalıştırabiliyoruz. Ham maddeleri reçeteye uygun şekilde silolardan yine otomatik olarak dozajlayıp (tartıp) miksere alıyor ve karıştırma işlemi sonrasında paketleme bölümüne gönderiyoruz. Böylelikle üretim sırasında hangi üründe hangi ham maddenin kullanıldığını ve üretimi hangi çalışanımızın yaptığını parti bazında takip edebiliyoruz.

Paketleme bölümünde her bir ambalajın ağırlığını takip ederken, ne kadar üretim yapıldığını ve torba ağırlıklarını da kontrol edebiliyoruz. Fabrikaya uzaktan erişim imkanına sahip olmamız, her zaman ve her şart altında üretimi yakından takip edebilmemizi, arızalara hızla müdahale edip düzeltebilmemizi ve gerektiğinde sistemde yazılım güncellemesi yaparak sistemimizi güncel tutabilmemizi sağlıyor."

Otomasyon sisteminin yenilenmesiyle gelecek günlerde yem sektörü için yeni ürün ve hizmetler sunmaya hazırlandıklarına işaret eden Göcen, "Yetiştiricilerimizin farklı ihtiyaçlarına uygun ve pratik ambalajları ile kullanım kolaylığı sağlayacak yeni ürünlerimizi çok yakında Türk hayvancılık sektörü için satışa sunacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı beslenme için üretimin her aşaması kontrol altında

Fabrika otomasyonu yatırımlarını artırmanın yanı sıra sahip oldukları kalite belgelerinin arasına Avrupa Birliği düzenlemelerinin temel taşlarından biri olan GMP (Good Manufacturing Practices-İyi Üretim Uygulamaları) Belgesi'ni de eklediklerini belirten Göcen, "Bu belge temel olarak, tesislerde üretilen ürünlerin kirlenmeye ve bulaşmaya maruz kalmadan güvenli ortamda üretilip üretilmediğini takip ediyor. AB uyumlu bir kalite belgesi olan GMP, potansiyel iç ve dış kirlenme kaynaklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol ederek ürünlerin güvenli ve iyi şartlar altında üretildiğini belgeliyor.

Kullanılan ham maddeden ekipman temizliğine ve çalışanların kişisel hijyenine kadar çok geniş kapsamda yapılan incelemeler sonucu almaya hak kazandığımız GMP Belgesi, Trouw Nutrition Türkiye olarak Türk hayvancılık sektörüne ve toplumumuzun sağlıklı beslenmesine katkı sunma yolundaki faaliyetlerimizi destekleyen önemli bir adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! 'Kadına şiddete geçit yok' vurgusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! "Kadına şiddete geçit yok" vurgusu
Kimliği belirsiz bir kişinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı kamerada
Kimliği belirsiz bir kişinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı kamerada
Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Meral Akşener Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trouw Nutrition Türkiye, üretim kalitesinde çıtayı yükseltti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 10:27:59. #1.14#

title