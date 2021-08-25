Trouw Nutrition Türkiye'den buzağıların sağlıklı büyümesi için ipuçları

Trouw Nutrition Türkiye CMR Ülke Müdürü ve B2F Satış Direktörü Tanzer Kılcıoğlu, sıvı gıdaların hijyenik koşullarda 38 santigrat derece ile 42 santigrat derece sıcaklıkta verilmesi gerektiğini belirterek, hayvanların aynı zamanda yeterli vitamin ve mineral ile desteklenmelerinin şart...

Trouw Nutrition Türkiye CMR Ülke Müdürü ve B2F Satış Direktörü Tanzer Kılcıoğlu, sıvı gıdaların hijyenik koşullarda 38 santigrat derece ile 42 santigrat derece sıcaklıkta verilmesi gerektiğini belirterek, hayvanların aynı zamanda yeterli vitamin ve mineral ile desteklenmelerinin şart olduğunu vurguladı.

Trouw Nutrition Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, çiftlik hayvanlarının en hassası olan buzağıların sağlıklı ve dengeli beslenmesi, büyümeleri ve gelişimleri açısından kritik önem taşıyor.

Buzağıların sağlıklı büyümesi ve gelişimi için ilk 6 ay önemini korurken, doğumundan itibaren sağlıklı ve dengeli beslenen bir buzağının, yetişkin bir sığır olduğu zaman süt ve döl verimliliği büyük oranda artıyor.

İlk tohumlaması 14 ya da 15. ay yerine 12 ya da 13. ayda, ilk buzağılaması ise 23 ya da 24. ay yerine 21 ya da 22. ayda gerçekleşiyor. Hayat boyu süt verimi yüzde 30 ila yüzde 50 oranında artıyor.

"Kolostrum üç gün mutlaka devam etmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye CMR Ülke Müdürü ve B2F Satış Direktörü Tanzer Kılcıoğlu, buzağı beslenmesi ve gelişiminde vitamin-mineral desteği ve başlangıç yemlerinin oldukça önem taşıdığını ifade ederek, sağlıklı gelişim için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

Ağız sütünün diğer adıyla kolostrumun doğumla birlikte mümkünse 1 ya da 2 saat içerisinde 4 litre olarak verilmesi ve üç gün mutlaka devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sıvı gıdaların hijyenik koşullarda 38 santigrat derece ile 42 santigrat derece sıcaklıkta verilmesi, soğuk aylarda sıvı gıdaların ılıtılarak tüketiminin sağlanması, vitamin ve mineral desteğinin yanı sıra buzağı başlangıç yemlerinin de uygun miktarda verilmesi gerekiyor. Buzağılara temiz ve taze su dördüncü günden itibaren verilmeli. Özellikle sıcak havalarda sınırlı miktarda sıvı yemleme yapılan buzağılara mutlaka su verilmeli.

Sıvı yemlerin yanında su verilen hayvanlarda buzağı başlangıç yemleri tüketiminin daha fazla olduğunu ve hayvanların performansının daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. Başlangıç yemi verilmesine ilk haftadan itibaren mutlaka başlanmalı. Buzağılar kalabalık ortamlarda da bulunmamalı. Her buzağı için süt içtiği dönem boyunca en az 2,2 metrekare yer olmalı. Buzağının bakıcısından emziğine ve kovasına kadar her türlü temizlik ve hijyen olanağının sağlanması, aynı zamanda altlıklarının da temiz ve kuru olması gerekiyor."

Buzağıların sağlıklı gelişiminde büyük rol oynayan buzağı başlangıç yemlerinin kaliteli ve lezzetli, çok fazla inceltilmemiş, enerji ve protein bakımından zengin olması gerektiğini kaydeden Kılcıoğlu; "Buzağılara ilk haftadan 6. aya kadar verilen yemler; rumenin ve papillaların gelişimini, mikrobiyal popülasyonun oluşumunu ve canlı ağırlık artışını önemli ölçüde etkiler." ifadesini kullandı.

Kılcıoğlu, dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition'ın buzağı başlangıç yemi GoldenCalf'ın, rumen gelişimini desteklediğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti.

Yeni nesil ürünün buzağıların doku ve organ gelişimine de yardımcı olduğunu aktaran Kılcıoğlu, "GoldenCalf, tüm bu katkılarının yanı sıra buzağıların performansını artırıyor ve üretkenliğine destek oluyor. Canlı ağırlığında yüksek bir artış sağlıyor ve bağırsak sağlığını iyileştirerek besin madde emilimini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip