Trouw Nutrition'dan broyler çiftliklerinde verimi artıracak tavsiyeler

Trouw Nutrition Türkiye, broyler çiftliklerinde üretim karlılığını geliştirerek performans iyileştirecek püf noktaları paylaştı.

Trouw Nutrition açıklamasına göre, etlik piliçlerin büyüme hızı ve yem verimliliği, genetiğindeki büyük ilerlemeler sayesinde yıllar içinde iyileştirildi. Bu gelişim beraberinde tavukların stresörlere karşı çok daha hassas duruma gelmelerine sebep oldu.

Broyler etine olan yoğun talep, yem fiyatlarındaki artış ve artan tüketici bilinci, üreticileri en verimli şekilde beslemeyle optimum performansta ve ekonomik olarak üretim yapma yollarını aramaya teşvik ediyor. Broyler sürülerinde optimum performansın uygun biyogüvenlik uygulamaları, personel eğitimi, kuluçka yönetimi, Su, yem ve altlık yönetimi dahil olmak üzere kanatlı performansını ve sağlığını doğrudan etkileyen tüm unsurlara odaklanarak sağlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Kanatlı Teknik Müdürü Gülsüm Koyuncu, üretim karlılığını geliştirerek performans iyileştirmenin mümkün olduğunu belirtti.

Koyuncu, hayvan yemini oluşturan bileşenler ve taze suyun beraberinde bir tavuğun büyümesi, üremesi ve sağlığı için gerekli olan yakıtı sağladığını belirterek, etlik piliçlerin yemi hızlı ve verimli bir şekilde faydalı besinlere dönüştürdüğünü bildirdi.

Diğer çiftlik hayvanları ile karşılaştırıldığında, çevresel etkilerin tavuklar üzerinde doğurabileceği negatif durumlar minimize edilmiş olsa da yüksek verimlilik oranları için iyi yetiştirme koşulları, sağlam yönetim uygulamaları ve optimum besleme gerektiğini ifade eden Koyuncu, üretim karlılığını geliştirerek performansı iyileştirmenin püf noktaları olduğunu belirtti.

"Suyun kalitesi ve yönetimi verimliliği etkiliyor"

Koyuncu, suyun tüm canlılar gibi kanatlı hayvanlar için de yaşamın esansiyel parçasını oluşturduğunu belirterek, suyun en çok tüketilen besin olsa da bir o kadar ihmal edildiğini aktardı.

Koyuncu, "Su, besinlerin taşınması, sindirimi ve atık ürün bertarafının yanı sıra vücut sıcaklığının düzenlenmesinde önemli rol oynuyor. Su yoksunluğunda tavukların büyümesinde ve verimliliğinde gerilemeler yaşanıyor. Bu noktada insanların tüketimine uygun kalitede suyun kanatlı hayvanlara da temini gerekiyor. Su kalitesinin doğru yönetimi bağırsak sağlığının korunması için de kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Kaliteli yem kritik önem taşıyor"

Trouw Nutrition Türkiye Kanatlı Teknik Müdürü Koyuncu, verimlilik ve sağlık için yemin kalitesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kanatlı hayvanların besin gereksinimi; genetik, yaş, cinsiyet, üretim dönemi, kümes şartları ve sağlık durumu gibi pek çok etmene bağlıdır. Bu doğrultuda yem tüketimi ve dönüşüm oranı dikkate alınması gereken iki parametre olarak karşımıza çıkıyor. Çevresel şartlar, yem bileşenleri, yemin besin değeri, yemin formu ve sunumu gibi pek çok faktörün bu parametrelere etkileri mevcut. Tavuğu genetiğine, dönemine ve çevresel koşullara uygun olarak doğru miktarda besinle beslemek üretimi optimize etmek için çok önemli. Bu beslemenin ise ölçümlemelere dayandırılması gerekiyor.

Düzenli yapılan ham madde ve yem besin analizleri, partikül boyutu ölçümlemeleri ile yemden yararlanma optimize edilmeye çalışılabilir. Yanı sıra yem hijyen ve güvenliği de hayvan sağlığının korunmasında büyük rol oynuyor. Bu noktada öncelikle ham madde, yem ve sistemlerimizde bulaşanlar ile ilgili durumu belirleyerek doğru noktalara yapılacak doğru müdahaleler başarı için kaçınılmaz adımlar olarak öne çıkıyor."

"Maliyet, zaman ve performans kayıplarının önüne geçmek mümkün"

Koyuncu, kanatlı hayvanlara tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak formüle edilmiş kaliteli ve güvenli bir yem verilmesi gerektiğini belirtti.

Yemin etkin sindirimi yanı sıra bağışıklık sistemi ile de yakın ve güçlü ilişkisi bulunan sindirim sistemi sağlığının korunmasının önemine değinen Koyuncu, şöyle devam etti:

"Bu noktada taşlık gelişiminden bağırsak mikrobiyotasının dengesinin korunmasına kadar pek çok parametre takip edilerek gerekli zamanlarda uygun müdahalelerle desteklenmesi gerekiyor. Hayvan vücudunda besin maddelerinin dağılımı; yaşama payı, üreme, büyüme ve sağlık gibi ana başlıklara göre gerçekleşiyor. Hastalık veya stres durumlarında bu dağılım normal seyrinden çıkarak büyüme ve üremenin azaltılması pahasına yeniden organize ediliyor. Bu noktada büyümeye dönüşen maksimum besleme için hayvan sağlığı, stres durumu ve bağışıklık sistemi kritik önem taşıyor."

Koyuncu, biyogüvenliğin, aşılamalar, yönetimsel iyileştirmeler ve bağışıklık sisteminin gelişimi olumsuzluğa neden olabilecek pek çok etmene karşı koruyucu görev üstlendiğini belirterek, böylece ekstra maliyet, zaman ve performans kayıplarının önüne geçerek üretimim karlılığın sağlanacağına işaret etti.