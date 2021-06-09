Trouw Nutrition, buzağı mamalarıyla verimli inek ve boğalarının yetiştirilmesine katkı sağlıyor
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Trouw Nutrition, buzağı mamalarıyla verimli inek ve boğalarının yetiştirilmesine katkı sağlıyor

Trouw Nutrition, buzağı mamalarıyla verimli inek ve boğalarının yetiştirilmesine katkı sağlıyor
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Trouw Nutrition, LifeStart konsepti içerisinde yer alan Sprayfo ve Milkivit buzağı mamalarıyla geleceğin verimli inek ve boğalarının yetiştirilmesine katkı sağlıyor.

Trouw Nutrition, LifeStart konsepti içerisinde yer alan Sprayfo ve Milkivit buzağı mamalarıyla geleceğin verimli inek ve boğalarının yetiştirilmesine katkı sağlıyor.

Trouw Nutrition Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yeni doğan bir buzağı, hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini anne sütü aracılığıyla karşılamaya çalışıyor. Ancak inek sütü içerdiği protein ve yağ oranı bakımından buzağının ihtiyaçlarının çok üstünde, mineral ve vitamin bakımından ise ihtiyacın altında kalabiliyor.

Pastörize edilmeden inek sütünün doğrudan buzağıya verilmesi birçok zoonoz hastalığın yayılmasına neden olabiliyor. Buzağı mamaları tamamen steril içeriklerden oluşturuluyor.

Hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition, LifeStart konsepti içerisinde yer alan Sprayfo ve Milkivit mamalarıyla buzağıların beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak geleceğin güçlü hayvanlarının yetiştirilmesine katkı sağlıyor.

İnek sütü buzağıların beslenme ihtiyacını karşılamada yetersiz kalabiliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye CMR Ülke Müdürü ve B2F Satış Direktörü Tanzer Kılcıoğlu, mükemmel kıvam, stabilite, çözünürlük ve sindirilebilirlik özelliklerinin yanı sıra vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş buzağı mamalarının hayvanların gelişimi için sağlam bir temel oluşturduğunu bildirdi.

Sprayfo ve Mikivit buzağı mamarı ile ilgili bilgiler veren Kılcıoğlu, dünyaya gelen bir buzağının ilk aylarının, "ineğin metabolik programlanması, yaşam süresi ve performansı" üzerinde hayati rol oynadığını anlattı.

Kılcıoğlu, buzağının bu dönemde ihtiyaç duyduğu besin maddelerini yetersiz miktarda verilen inek sütünden tam olarak karşılayamadığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu durum, buzağıların 2-4 günlük ağız sütü beslemesi sonrasında zengin içerikli bir buzağı mamasıyla desteklenmesini zorunlu kılıyor. Trouw Nutrition olarak LifeStart konseptimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz Sprayfo ve Milkivit buzağı mamalarının temelinde, erken dönemlerinde doğru ve yoğun bir besleme programıyla yetiştirilen hayvanların ilerleyen evrelerde üstün bir performans gösterdiğini kanıtlayan bilimsel çalışmalar bulunuyor. Sprayfo ve Milkivit ile beslenen bir buzağı, geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş bir buzağıya göre çok daha sağlıklı bir gelişim gösterirken, ilerleyen zamanda verimliliği yüksek süt üretimi sağlayan, erken buzağılayan, güçlü ve sağlıklı bir inek olarak hayatına devam ediyor."

"Hayvancılık sektörü için öncü rol üstleniyoruz"

Tanzer Kılcıoğlu, gün geçtikçe artan dünya nüfusunun temel besin ihtiyacını sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde karşılayabilmek için hayvancılık sektörüne büyük bir rol düştüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buzağı mamalarımızı, süt bileşenleri, peynir ve tereyağı üretim sürecinden çıkan besin maddeleri ve bitkisel kaynakları harmanlayarak üretiyoruz. Bu bileşenlerin karıştırılması, pastörize edilmesi, homojenleştirilmesi ve püskürtülerek kurutulması sürecimizi tamamen genç hayvan beslenmesine uygun olacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Sonuç olarak, stabilite, çözünürlük ve sindirilebilirlik açısından mükemmel bir tutarlılığa sahip olan üstün kaliteli buzağı mamalarını sektörün hizmetine sunuyoruz. Süt endüstrisinin doğal çıktılarını katma değerli buzağı mamalarına dönüştürerek hayvancılık sektörü için çok önemli ve öncü bir rol üstleniyoruz."

Trouw Nutrition, buzağı mamalarıyla verimli inek ve boğalarının yetiştirilmesine katkı sağlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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