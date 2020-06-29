Tropikal meyve "passiflora"nın üretim alanı genişliyor
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Tropikal meyve "passiflora"nın üretim alanı genişliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticiler, yüksek gelir getirmesi nedeniyle pazarda kilosu 100 liraya satılan passifloraya (çarkıfelek) yöneldi.

Tropikal meyve
29.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:58

Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticiler, yüksek gelir getirmesi nedeniyle pazarda kilosu 100 liraya satılan passifloraya (çarkıfelek) yöneldi.

Ana vatanı Güney Amerika olan passiflora, yapılan adaptasyon çalışmalarının ardından Alanya ilçesinde iklime uyum sağladı. Seralarda ve bahçelerde yetiştirilen passiflora, kolay bakımı ve yılda iki kere ürün veren yüksek getirisiyle ön plana çıkıyor.

Turistlerin tercih ettiği tropikal meyveler arasında yer alan passifloranın üretim alanı her geçen gün artıyor.

Üreticiler, daha fazla passiflora üretip, ilk etapta Türkiye sonra da başta Avrupa olmak üzere dünya pazarına açılmayı hedefliyor.

Aroması ve lezzetiyle ön plana çıkan meyve, büyük marketlerde, Alanya'da bazı semt pazarlarında satışa sunuluyor.

Meyveye ilgi iyi, talep güzel"

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, AA muhabirine, Alanya'nın dünyadaki tropikal iklime sahip nadir yerlerden biri olduğunu söyledi.

Bölgede ciddi şekilde tropikal meyve üretiminin söz konusu olduğunu vurgulayan Rüzgar, "Muz üretimi 13 bin dekar alanda 80 bin tona ulaştı. Avokado üretimiz 4 bin 100 dekara ulaştı ve artıyor. Bunun yanında mango üretimi söz konusu. 38 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor. Tropikal meyveye ciddi yönelme var. Passiflora üreticilerin son zamanlarda tercih ettiği önemli bitkilerden oldu. İlçemizde passifloraya ilgi iyi ve talep de güzel. Kısa sürede ülke tarımına önemli bir değer katacaktır." diye konuştu.

"Şu anda pazarda kilosu 100 liradan satılıyor"

Passiflora üreticisi ve fidan yetiştiricisi Mustafa Ezici ise bir yıldır tropikal meyve ürünleriyle ilgilendiğini bildirdi.

Tropikal meyve fidancılığını geliştirerek çiftçiye ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak istediğini anlatan Ezici, şunları kaydetti:

"Passiflorayı ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz. Bir dönüme 250 adet passiflora dikilebiliyor, bir yılda da meyve alınabiliyor. Passiflora yılda dönümünde 150-200 bin lira arasında gelir getiriyor. Fidanlara çok fazla talep var. Passiflora çok lezzetli ve daha fazla gelir getiriyor. Bu da zamanla Türkiye'nin meyvesi olacak. Bunlar adaptasyon sağlamış. Dünyada Türkiye kadar çok meyvenin yetiştirildiği iklim yok. Bunun değerini bilelim. Tropikal ürünlerde bir milyar dolarlık ihracat yapabilecek bir potansiyel var."

Tropikal meyve ticareti yapan Mehmet Türköz ise son bir kaç yıldır passiflora sattığını, meyveye yerleşik yabancıların çok ilgi gösterdiğini belirtti.

Ukrayna vatandaşı Yuliia Shevchenko ise passiflorayı yıllardır tükettiğini belirterek, "Alanya'da meyveyi, bu fiyata gördüğüm için de çok sevindin. Çok seviyorum ve tadının da herkesin damak tadına uyduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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