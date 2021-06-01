Tropikal kelebek bahçesi ziyaretçilerine kapılarını açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tropikal kelebek bahçesi ziyaretçilerine kapılarını açtı

Tropikal kelebek bahçesi ziyaretçilerine kapılarını açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pandemi tedbirleri kapsamında önlem olarak kapatılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi normalleşme adımlarıyla birlikte kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı.

Pandemi tedbirleri kapsamında önlem olarak kapatılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi normalleşme adımlarıyla birlikte kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı.

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve şehrin sembol mekanlarından bir tanesi haline gelen Tropikal Kelebek Bahçesi normalleşme adımları kapsamında kapılarını ziyaretçilere açtı. Ülke genelindeki normalleşme adımlarına adapte olarak 1 Haziran itibariyle hizmet vermeye başlayan Tropikal Kelebek Bahçesi Pazar günü hariç hafta içi 09: 30-17: 30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde ziyaretçiler pandemi tedbirlerine uygun olarak güvenli bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler. - KONYA

Tropikal kelebek bahçesi ziyaretçilerine kapılarını açtı
Tropikal kelebek bahçesi ziyaretçilerine kapılarını açtı
Tropikal kelebek bahçesi ziyaretçilerine kapılarını açtı
Tropikal kelebek bahçesi ziyaretçilerine kapılarını açtı
Tropikal kelebek bahçesi ziyaretçilerine kapılarını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Ali Koç Gervinho Şenol Güneş Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tropikal kelebek bahçesi ziyaretçilerine kapılarını açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 15:22:50. #1.15#

title