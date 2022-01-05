Tropikal Kelebek Bahçesi geçen yıl 375 bin ziyaretçiyi ağırladı

KONYA (AA) - Selçuklu Belediyesi Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 2021 yılında Mevlana Müzesinden sonra Konya'da en çok ziyaret edilen mekan oldu.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin 375 bin 504 kişi tarafından gezildiği bildirildi.

Açıklamada, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören bahçenin sadece yerli turistlerin değil yabancı turist ve tur operatörlerinin de uğrak mekanı olduğu belirtildi.

7 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olan Tropikal Kelebek Bahçesi'nin, 3 bin 500 metrekare yürüyüş alanına sahip olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz-kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem değerine sahip olan bahçe, 40 farklı türde 20 bin kelebek, 195 civarında bitki türü ile kral yılan, dev salyangoz ve papağan ile ziyaretçilere farklı bir dünyanın kapılarını açıyor. Şu an bakım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapalı olan mekan 22 Ocak'ta yenilenen yüzü ile ziyaretçilerine yeniden kapılarını açacak."

Selçuklu müzelerini 132 bin 515 kişi ziyaret etti

Öte yandan Selçuklu Belediyesince Konya turizmine kazandırılan ve tarihi Sille Mahallesi'nde yer alan turizm destinasyonlarında da yıl boyu yoğunluk yaşadığı belirtilen açıklamada, Aya Elenia Müzesi, Zaman Müzesi, Sille Müzesi ve Sille Sanat Galerisi gibi dini, kültürel ve sanatsal müzeleri 132 bin 515 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"2021 yılında 375 bin kişinin Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret etmesi şehrin ekonomisine de katkı sundu. Konya'ya kazandırdığımız bu eserin Konya'nın tanıtımına bu derece katkı sağlaması bizleri mutlu ediyor. Hedefimiz yenilenen yüzü ile bahçemizin bilinirliğini ve ziyaretçi sayısını artırmak. Yine belediye olarak müze turizminin de canlandırılması için özellikle Sille Mahalle'mizde önemli restorasyonlar gerçekleştirdik. Bu restorasyonlar kapsamında kazandırdığımız müzelerimize ilgi her geçen gün artıyor. Bu yıl kapalı dönemler olmasına rağmen 132 bin kişinin müzelerimizi ziyaret etmesi yaptığımız çalışmaların meyvesini verdiğini gösteriyor."