Tropikal kasırga Elsa New York'a yaklaşıyor

NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde gökyüzünü gri bulutlar sardı. Tropikal kasırga Elsa'nın New York'u etkisi altına alması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol