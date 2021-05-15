Tropikal balıkların kıyılara yanaşması geçici bir durum

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığı gibi Kızıldeniz göçmeni balıkların, deniz suyu sıcaklığının düşük olması nedeniyle daha sıcak olan kıyılara yanaştığını, bu durumun geçici olduğunu bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığı gibi Kızıldeniz göçmeni balıkların, deniz suyu sıcaklığının düşük olması nedeniyle daha sıcak olan kıyılara yanaştığını, bu durumun geçici olduğunu bildirdi.

Gökoğlu, AA muhabirine, küresel ısınma nedeniyle Akdeniz'e Süveyş Kanalı ve Hint Okyanusu'ndan egzotik deniz canlısı göçlerinin devam ettiğini söyledi.

Akdeniz'in biyolojik çeşitlilik açısından giderek tropikalleştiğine dikkati çeken Gökoğlu, Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç eden, İskenderun Körfezi'nde 100'e yakın, Antalya Körfezi'nde ise 65 balık türü tespit edildiğini dile getirdi.

Bu türler arasında en zehirlisinin balon balığı olduğuna değinen Gökoğlu, Türk sularında 8 farklı balon balığı türü olduğunu kaydetti.

Balon balığının zehirli olmasının yanı sıra keskin dişleriyle balıkçıların ağ ve av araçlarına zarar verdiğini, yerli balık türlerinin popülasyonunun azalmasına neden olduğunu vurgulayan Gökoğlu, bu kapsamda devletin balon balığı avcılığına verdiği desteğin önemli olduğunu ifade etti.

"Yenilmediği sürece insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmuyor"

Son günlerde sosyal medyada balon balıklarının kıyılara kadar geldiğini gösteren görüntülerin yansıdığını hatırlatan Gökoğlu, bu durumun Akdeniz'in balon balıkları için ideal yaşam koşuluna sahip olmadığından kaynaklandığını söyledi.

Gökoğlu, balon balıklarının sıcak denizlerde yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Balon gibi Kızıldeniz göçmeni tropikal balıklar ortalama 25 derece üstü deniz sıcaklığını seviyorlar. Deniz suyu sıcaklığı 22-23 derecede olunca balıklar daha sıcak olan kıyılara yanaştı. Sosyal medyada paylaşılan balon balığının kıyıya yanaştığını gösteren görüntüler bu nedenle oluşuyor. Bu durum geçici. Havalar ısındıkça deniz suyu sıcaklığı da artacak, balon balıkları yeniden derin sulara çekilecektir. Yenmediği sürece insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Biz dalışlarımızda balon balıklarıyla yüzüyoruz. Onlara parmaklarımızla dokunuyoruz."

Balıkların üreme dönemlerinde kıyıya yanaştığını anlatan Gökoğlu, "Tam kapanma döneminde kıyılarda insan yoğunluğunun azalması, kıyı balıkçılarının da olmaması, bütün balıkların yumurtalarını kıyıya bırakması için ideal bir üreme ortamı sundu. Denizdeki popülasyonun artması açısından verimli bir süreç oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin