Tropik Kasırga, Attika Bölgesini Vurmaya Devam Ediyor

Sabah saatlerinden bu yana Yunanistan'ın Attika bölgesinde kendini gösteren 'Zorbas' kasırgası, son saatlerde şiddetli rüzgar ve sağanak yağışlarla birlikte etkisini arttırdı.

Kasırga, başkent Atina başta olmak üzere bütün bölgede çeşitli olumsuzluklar yaşatıyor. Saat 17: 00 sıralarında şiddetlenen sağanak yağış özellikle doğu Attika'da saatlerce süren elektrik kesintilerine neden oldu, büyük karayollarının da kısmen trafiğe kapanmasına sebep verdi.

Başkent Atina'da birçok yol nehre dönüştü, Pire'nin yeraltı yolu trafiğe kapatıldı. Pire ve Rafina limanlarında gemiler sefere açılamadı ve bağlı kaldı. Demiryollarında da birçok tren seferi iptal edildi.

Kasırganın etkisinin bütün gece boyunca sürmesi bekleniyor.

'Zorbas' aynı anda Pelopones bölgelerinde de büyük hasarlara yol açtı. Kserias nehri taşınca Argos sular altında kaldı, evler ve arabalar çamura battı. Bölgede taşan diğer nehirler de birçok kentin su ve çamur altında kalmasına neden oldu. Pelopones Eyalet Başkanı PetrosTatulis, bölgede olağanüstü hal ilan edilmesini istedi. İnsanların, sahillere vuran yüksek dalgalardan ve taşan nehirlerden uzak kalmaları, gerekmediği sürece evlerinden çıkmamaları istendi. - Atina