Tropik fırtına Gonzalo Atlantik Okyanusu'nun ortasında oluştu
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Tropik fırtına Gonzalo Atlantik Okyanusu'nun ortasında oluştu

Tropik fırtına Gonzalo'nun Atlantik Okyanusu'nun ortasında oluştuğu bildirildi.

Tropik fırtına Gonzalo Atlantik Okyanusu'nun ortasında oluştu
22.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:32

Tropik fırtına Gonzalo'nun Atlantik Okyanusu'nun ortasında oluştuğu bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın sabah saatlerinde Güney Windward adalarının yaklaşık 2 bin 10 kilometre doğusunda tespit edildiğini açıkladı.

Tropik fırtına Gonzalo'nun oluşumu Atlantik kasırga sezonunun en erken 7'nci tropikal fırtınası olarak kayıtlara geçti.

Hızı saatte 75 kilometreye ulaşan fırtınanın, Güney Windward adalarının kuzeydoğu yönünde seyredeceği belirtildi.

Tropik fırtınanın, hafta sonunda hızını düşürmekle birlikte Karayip Denizi'nde etkili olabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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