Tropico 6 ve UFC 4 Bu Ay İçerisinde Game Pass'e Eklenecek

Yakında Xbox Game Pass ve Ultimate hizmetlerinde görünecek oyunların listesini öğrendik.

Yakında Xbox Game Pass ve Ultimate hizmetlerinde görünecek oyunların listesini . Microsoft'un teklifi son derece çeşitli olduğu için bu ay herkes için oynayacak bir şeyler olacak. Örneğin yarından sonra, Tropico 6 ve UFC 4 oynayabileceğiz ve bir hafta sonra Farming Simulator 19 veya Bloodroots gibi yapımlara erişebileceğiz. Game Pass teklifinde görünecek oyunların yanı sıra hizmetten ayrılacak oyunların (platformlar ve tarihlerle birlikte) tam listesini de paylaştık.

Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar:

Going Under (PC, konsol ve bulut) - Şimdi Yayınlandı

Dragon Quest Builders 2 (Bulut) - Temmuz 8

Tropico 6 (PC, konsol ve bulut) - Temmuz 8

EA Sports UFC 4 (Konsol) - Temmuz 8

Bloodroots (PC, konsol ve bulut) - Temmuz 15

Farming Simulator 19 (PC, konsol ve bulut) - Temmuz 15

The Medium (Bulut) - Temmuz 1

Xbox Game Pass'ten Ayrılacak Oyunlar:

EA Sports UFC (Konsol) - Temmuz 14

EA Sports UFC 2 (Konsol) - Temmuz 14

Endless Space 2 (PC) - Temmuz15

Downwell (PC) - Temmuz 15

CrossCode (PC, konsol ve bulut) - Temmuz 15

Aboneliklere diğer oyunlar bu ayın ikinci yarısında duyurulacak. Yukarıdakilere gelince, Microsoft'un yakın zamanda açık beta aşamasına giren Xbox Cloud Gaming hizmetini geliştirme çabasını da hatırlatalım. Ayrıca dünden beri A Plague Tale: Innocence için oyunu Xbox Series X ve S için optimize eden bir yama olduğunu hatırlatmak isteriz.

Son olarak çok yakında, zahmetten hoşlanmayanlarınız için Microsoft, Game Pass'i doğrudan akıllı televizyonlarımızda kullanmamızı sağlayacak.

Kaynak: Turkmmo