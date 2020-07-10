Tropico 6 Hafta Sonu Ücretsiz Oynanabilecek Tropico 6 hafta sonu ücretsiz olarak Steam kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Eğer oyunu gözünüze kestirmiş ama öncesinde bir denemek istiyorsanız, bu sizin için güzel bir fırsat olabilir.

Tropico 6 hafta sonu ücretsiz olarak Steam kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Eğer oyunu gözünüze kestirmiş ama öncesinde bir denemek istiyorsanız, bu sizin için güzel bir fırsat olabilir.

Bir şehir simülasyonu oyunu olarak tanımlanabilecek Tropico 6 ile serinin sevilen karakteri El Presidente geri dönüyor. Ancak bu seferi iktidarını daha da genişletiyor. Hatırlanacağınız üzere önceki Tropico serisinin sevimli diktatörü, adasını turistler için cezbedici hale getirmeye çalışıyordu. Yeni oyunda ise tek bir adayla sınırlı kalmıyor ve birden fazla adayı yönetmeye çalışıyorsunuz. Bu adaları birbirlerine köprülerle bağlayabilmeniz de mümkün oluyor.

Tropico 6 oyununda kontrol alanınızın genişlemesi, yeni ulaşım seçeneklerinin eklenmesi anlamına geliyor. Yollar döşeyebiliyor ve tüneller açabiliyorsunuz. Bunun dışında başkanlık sarayımızı da dayayıp döşeyebiliyorsunuz. Ülkenizi daha çekici hale getirmek için ajanlarınızı özel görevlere gönderebilir, Özgürlük Anıtı ve Eyfel Kulesi gibi yapıları ödünç alabilirsiniz. Tropico 6 oyununda seçim konuşmalarının da geri döndüğünü görülüyor. Bu konuşmalarda, klasik olarak tutmayacağınız veya tutamayacağınız sözler vererek kalabalığı coşturabileceksiniz.

Tropico 6 hafta sonu ücretsiz olarak Steam'de

Şu anda Steam hesabınıza giriş yapıp, Tropico 6 oyununu 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü TSİ 20: 00 sıralarında bitecek süre boyunca oynayabilirsiniz. Eğer bu süreçte memnun kalır, aynı gün sona erecek olan % 40 oranındaki indirim ile 59.40 TL karşılığında tam sürüme veya % 25 indirim ile 81.75 TL karşılığında El Prez sürümüne geçiş yapabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir