Trondsen'in forma giydiği maçta Rosenborg farklı kazandı
Trabzonspor'un renklerine bağladığı Norveçli futbolcu Anders Trondsen'in forma giydiği maçta Rosenborg, konuk ettiği Sarpsborg'u 5-1 yendi.
09.08.2020 23:51 | Son Güncelleme: 10.08.2020 00:18
Trabzonspor'un renklerine bağladığı Norveçli futbolcu Anders Trondsen'in forma giydiği maçta Rosenborg, konuk ettiği Sarpsborg'u 5-1 yendi.
Norveç liginde oynanan maçta Rosenborg, sahasında Sarpsborg'u ağırladı. Ev sahibi ekip, rakibini Gjermund Asen, Carlo Holse (2), Kristoffer Zachariassen ve Dino İslamovic'in golleriyle 5-1 mağlup etti.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu Trondsen, ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede 83 dakika oyunda kaldı.
Kaynak: AA