Trollük Siber Zorbalık Sayılabilir Mi?

Siberzorbalik.org Kurucusu Nurhan Demirel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Trollük hakkında konuşan Demirel, trollüğün siber zorbalık kapsamına girdiğini belirterek şunları söyledi: "Trollük birine karşı bilinçli bir şekilde üzmek ve yıpratmak adına yapılan saldırganca davranışlardır. Trollük de bir siber zorbalıktır. Aynı zamanda trol kişiler karşı tarafa hakaret de ettikleri için aslında çoğunlukla suç kapsamına giren davranışları sergilerler."